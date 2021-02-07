Хороша получка у москвича: почти 100 тысяч рублей в среднем начисляют зарплату жителям столицы

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций Московской области в ноябре 2020 года составила 55641,4 рубля - победнее, чем в Москве.

Средняя зарплата в Московской области составила 55641,4 рубля

Москва

Среднемесячная начисленная заработная плата работников

организаций города Москвы в ноябре 2020 года составила 95314,1 рубля (к октябрю 2020 года – 101,3%, к ноябрю 2019 года – 106,7%).

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в ноябре 2020 года составила 5081,5 тыс. человек (к октябрю 2020 года – 99,9%, к ноябрю 2019 года – 100,3%).

Московская область

Среднемесячная начисленная заработная плата работников

организаций Московской области в ноябре 2020 года составила 55641,4 рубля (к октябрю 2020 года – 96,7%, к ноябрю 2019 года – 101,6%).

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в ноябре 2020 года составила 2283,7 тыс. человек (к октябрю 2020 года – 100,4%, к ноябрю 2019 года – 97,5%).

Источник: mosstat