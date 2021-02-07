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Хороша получка у москвича: почти 100 тысяч рублей в среднем начисляют зарплату жителям столицы

19:15 07.02.2021 Фото: pixabay
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Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций Московской области в ноябре 2020 года составила 55641,4 рубля - победнее, чем в Москве.

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Средняя зарплата в Московской области составила 55641,4 рубля

Москва

Среднемесячная начисленная заработная плата работников
организаций города Москвы в ноябре 2020 года составила 95314,1 рубля (к октябрю 2020 года – 101,3%, к ноябрю 2019 года – 106,7%).

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в ноябре 2020 года составила 5081,5 тыс. человек (к октябрю 2020 года – 99,9%, к ноябрю 2019 года – 100,3%).

Московская область

Среднемесячная начисленная заработная плата работников
организаций Московской области в ноябре 2020 года составила 55641,4 рубля (к октябрю 2020 года – 96,7%, к ноябрю 2019 года – 101,6%).

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в ноябре 2020 года составила 2283,7 тыс. человек (к октябрю 2020 года – 100,4%, к ноябрю 2019 года – 97,5%).

Источник: mosstat

зарплата москва московская область средняя зарплата
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