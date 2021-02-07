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Навальный угрожает бюджету России

11:07 07.02.2021 Фото: Пресс-служба Мосгорсуда
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Замена его испытательного срока по делу «Ив Роше» на реальный чревата социальными волнениями и может «осложнить задачу обеспечения конституционного большинства», предупредили эксперты.

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Алексей Навальный в суде

Для достижения нужного результата на выборах в Госдуму властям России, возможно, придется потратить больше средств, чем предполагается, что станет угрозой бюджету. Такой вывод сделало международное рейтинговое агентство Fitch.

Поводом для него аналитики назвали ситуацию вокруг Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

В долгосрочной перспективе ситуация может подорвать авторитет правительства в обществе, добавляют они. Что касается краткосрочной перспективы, что Fitch не видит в нынешних протестах угрозы для властей, поскольку те в состоянии подавить несогласованные акции, хотя на это и могут потребоваться дополнительные расходы.

Таким образом Fitch подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг России на уровне «BBB» со стабильным прогнозом. Агентство ожидает, что в 2021 году российская экономика вырастет на 3 процента.

Поводом для включения ФБК в список иностранных агентов в октябре 2019 года стали два перевода из Испании и один из США на сумму более 140 тысяч рублей. Оппозиционер с конца августа проходил курс лечения в Германии, где ему поставили диагноз отравления веществом из группы «Новичок». В момент возвращения в Россию 17 января оппозиционера задержали в аэропорту Шереметьево.

В заключении Навальный должен провести два года и восемь месяцев. В настоящее время в его отношении слушается еще одно дело — о клевете в отношении ветерана войны. Оппозиционера обвинили в том, что слово «холуи», произнесенное в адрес участников ролика в поддержку поправок к Конституции, нанесло истцу моральный вред.

бюджет выборы госдума протесты Алексей Навальный ФБК Госдума
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От редакции

А что является угрозой вашему бюджету?

Гость, 07 февраля 2021 11:11
"Вор должен сидеть в тюрьме"
Аноним, 07 февраля 2021 11:42
Увы, у России свой, особенный путь. Здесь воры строят себе дворцы и садят по тюрьмах тех, кто им мешает.
Аноним, 07 февраля 2021 11:44
согласен,но пока он у власти не получится
ФАГ, 07 февраля 2021 12:03
Смешно! "подорвать авторитет правительства". А он есть у него? И подорвали авторитет у Запада или россиян? Если в стране чиновники воруют в огромных масштабах, то говорит об авторитете правительства - верх цинизма.
Аноним, 07 февраля 2021 12:06
Скоро обязательно сядет) но сначала пыня отправится в Гаагу на суд)
Аноним, 07 февраля 2021 11:55
телеграмм-канал Закулисный шептун, [07.02.21 02:09]
Между Москвой и Вашингтоном идет торг о возможных новых санкциях против ближайшего путинского окружения и о будущих российско-американских отношениях прежде всего в контексте предстоящего транзита власти в Кремле, но с дальним расчетом позиции нового руководства РФ в отношении Китая.

Одним из элементов этого торга стала просьба со стороны американской администрации к руководству ФБК поставить протесты в России, как эффективный инструмент влияния на путинский транзит власти, на паузу, что является причиной крайне странного заявления Волкова о сворачивании акций протеста до весны.

Дальнейшее пребывание Навального в заключении будет зависеть от результатов возможных новых договоренностей между Кремлем и Белым домом. Промежуточным результатом может стать смягчение вынесенного приговора Навальному при его обжаловании защитой. (с)

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