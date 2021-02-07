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Волонтёры спасают от ожирения самого толстого лабрадора - в Хаммере 90 кг. Смотрите видео

11:11 07.02.2021 Фото: стоп кадр с видео
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До такого состояния его раскормили предыдущие хозяева, а когда поняли, что пёсику уже нехорошо, то решили избавиться от питомца.

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Собаке всего 6 месяцев

-Скорее всего, он просто не двигался и переедал — в Челябинске волонтёры пытаются спасти очень толстого лабрадора. Хаммер весит 88 кг и практически не может самостоятельно ходить. Ему 6 лет, пишет https://tlgrm.ru/channels/@Lshot

До такого состояния его раскормили предыдущие хозяева, а когда поняли, что пёсику уже нехорошо, то решили избавиться от питомца.

Но ветеринар отказался усыплять животное и уговорил владельцев отдать Хаммера волонтёрам. Те, посоветовавшись с врачами, посадили пухляша на диету.

Спустя несколько дней Хаммер смог самостоятельно встать и выйти на прогулку. Чтобы прийти в норму, ему надо сбросить около 40 кило.

волонтеры лабрадор ожирение
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