Волонтёры спасают от ожирения самого толстого лабрадора - в Хаммере 90 кг. Смотрите видео

До такого состояния его раскормили предыдущие хозяева, а когда поняли, что пёсику уже нехорошо, то решили избавиться от питомца.

Собаке всего 6 месяцев

-Скорее всего, он просто не двигался и переедал — в Челябинске волонтёры пытаются спасти очень толстого лабрадора. Хаммер весит 88 кг и практически не может самостоятельно ходить. Ему 6 лет, пишет https://tlgrm.ru/channels/@Lshot

До такого состояния его раскормили предыдущие хозяева, а когда поняли, что пёсику уже нехорошо, то решили избавиться от питомца.

Но ветеринар отказался усыплять животное и уговорил владельцев отдать Хаммера волонтёрам. Те, посоветовавшись с врачами, посадили пухляша на диету.