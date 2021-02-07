Прививка от аллергии на кошек будет введена в России. Когда?

Необходимо сделать пять инъекций для того, чтобы выработался иммунный ответ, а после прививаться каждые полгода.

Летом 2022 ученые могут начать прививать участников исследования

В России с 2023 года начнут прививать от аллергии на кошек, сообщил один из разработчиков вакцины профессор Венского медицинского университета, заведующий отделением иммунопатологии отдела патофизиологии и исследований аллергии Рудольф Валента.

По словам ученого, в 2021 году планируется скомпоновать вакцину, завершить доклинические исследования и перейти к клиническим. В таком случае можно рассчитывать, что осенью молекула будет готова, в марте будут данные о безопасности и летом 2022 ученые могут начать прививать участников исследования, сообщил Валента.

«С этапа дозировки и безопасности можно перейти к большому исследованию, и тогда при определенных обстоятельствах, возможно, уже в 2023 году вакцина будет доступна для населения, поскольку регистрация препаратов в России также происходит быстрее, чем в ЕС», — цитирует профессора РИА «Новости».

Он добавил, что необходимо сделать пять инъекций для того, чтобы выработался иммунный ответ, а после прививаться каждые полгода.

«Мы планируем применять препарат для профилактики аллергии, в частности, у детей, чтобы у них такая аллергия вообще не развивалась. Таким образом, может получиться, что Россия станет первой страной без аллергиков на кошек», — сказал Валента.

Вакцина будет действенна от аллергии на собак, морских свинок и крыс.