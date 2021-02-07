Штормовой ветер обрушится на Бердск. В МЧС предупредили о похолодании

Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций - обрыв линий связи и электропередач, падение деревьев и слабо закрепленных конструкций, срыв крыш со зданий.

Шторм и метель уже близко

Экстренное предупреждение о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных комплексом неблагоприятных метеорологических явлений сделало в управление МЧС по Новосибирской области. Об этом в ведомстве сообщили "Курьер. Среда. Бердск" утром в воскресенье.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», во второй половине дня 7 февраля, и ночью 8 февраля ожидается снег, мокрый снег, метели, гололедные явления, усиление ветра 17-22 м/с, местами порывы ветра до 25-27 м/с. На дорогах сильная гололедица. Похолодание.

Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше межмуниципального уровня, связанных с повреждением (обрывом) линий связи и электропередач, падением деревьев и слабо закреплённых конструкций, срывом кровли со зданий и сооружений, нарушением работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, увеличением количества ДТП (источник ЧС – комплекс неблагоприятных метеорологических явлений).