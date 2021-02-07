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Благоприятные дни для выигрыша в лотерее в феврале 2021 года по лунному календарю

17:20 07.02.2021 Фото: pxhere
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Нужно знать все фазы ночного светила и постоянно за ними следить. Однако можно воспользоваться рекомендациями специалистов и ничего не высчитывать.

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Рисковать лучше всего во время растущей Луны

Как Луна влияет на выигрыш в Русском лото

Узнать удачное время для покупки счастливого билета помогает лунный календарь. Считается, что смена фаз ночного светила способна влиять на все действия на планете, поэтому в благоприятный день удача может улыбнуться любому.

Полнолуние и новолуние имеют отрицательную энергию. В такие дни у людей часто наблюдаются повышенные эмоции, поэтому любые приобретения впоследствии могут обернуться сплошным разочарованием. Успешные дни лучше всего выбирать в нейтральных фазах во время растущей или убывающей Луны.

Убывающая Луна может поспособствовать сбору опыта и его увеличению. Приобретение билета лотереи может говорить о получении достатка и достижении поставленных заданий.

Растущая Луна предрасположена ко всему новому, к успешному началу воплощения своей мечты. Это означает, что приобретенный билет может принести счастливый шанс на новую жизнь. Рисковать лучше всего во время растущей Луны, чтобы покупка принесла свои плоды.

Благоприятные дни для выигрыша в лотерее

Определить успешный день для покупки билета бывает достаточно трудно. Нужно знать все фазы ночного светила и постоянно за ними следить. Однако можно воспользоваться рекомендациями специалистов и ничего не высчитывать.

Самыми успешными днями в феврале 2021 года считаются: 10, 15, 18, 19, 26 и 28 февраля. Эти дни отлично подойдут для приобретения счастливого билета.

Самыми отрицательными днями являются: 11, 16 и 22 февраля.

Те, к кому удача уже поворачивалась лицом, рекомендуют выбирать день по интуиции, прислушиваясь к своему внутреннему голосу. Иногда именно интуиция может подтолкнуть к приобретению счастливого билета.

Источник: 1rre.ru

выигрыш лотерея лунный календарь Русское лото
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