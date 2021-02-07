Когда сажать бархатцы на рассаду, чтобы они завели в мае 2021 года? Как правильно это сделать?

Период цветения бархатцев – май – октябрь. За ними не сложно ухаживать, не нужно уделять много времени. Выбрать удачные дни для посадки, чтобы добиться раннего цветения, можно по лунному календарю.

Если рассчитать сроки правильно, то цвести бархатцы будут в запланированные сроки

Бархатцы – самые любимые цветы многих дачников из числа неприхотливых. Они очень популярны и ароматны. С их помощью создают невероятно красивые клумбы, дорожки в саду, цветники. Даже на городских балконах они смотрятся уютно. Дачники стараются высаживать их в такие сроки, чтобы они зацвели в мае.

Период цветения бархатцев – май – октябрь. За ними не сложно ухаживать, не нужно уделять много времени. Выбрать удачные дни для посадки, чтобы добиться раннего цветения, можно по лунному календарю.

Почему бархатцы – самые популярные цветы у дачников

Бархатцы удивляют разнообразием окраса и фактуры. Они не только красивые, яркие, ароматные, но и полезные. Дачники высаживают их, чтобы защитить овощные и садовые культуры от вредителей. Нередко эти цветы используются в кулинарии и медицине.

Положительные свойства бархатцев:

— это цветы со специфическим сильным запахом, инсектицидными свойствами. Поскольку они вырабатывают фитонциды, их высаживают, чтобы отпугивать вредителей. Из бархатцев делают отвары для дезинфекции луковиц цветов, опрыскивания рассады от насекомых.

— срезанные бархатцы долго не вянут ни в воде, ни в букетах.

— бархатцы в медицине: способны снять стресс, нормализировать уровень сахара в крови, улучшить зрение.

— бархатцы в кулинарии: используются в качестве пряности, добавок к соусам, маринаду.

Посадка бархатцев на рассаду для раннего цветения в 2021 году

Рассчитывая сроки посадки бархатцев на рассаду, надо учесть некоторые факторы:

климатические условия в регионе выращивания; место выращивания; характеристики сорта; удачные дни по лунному календарю.

Если рассчитать сроки правильно, то цвести бархатцы будут в запланированные сроки. Чтобы они зацвели уже в мае 2021 года, на рассаду надо сажать в январе – начале февраля. Правда, майское цветение будет непродолжительным. Продлить сроки цветения можно: необходимо регулярно убирать бутоны, которые уже отцвели, иначе растение будет попусту тратить силу на формирование семян.

В Сибири и на Урале бархатцы держат в специальных контейнерах на террасе, балконах или веранде, чтобы они дольше цвели в мае. Однако на ночь надо убирать их в помещение.

Благоприятные дни для посадки на рассаду бархатцев в 2021 году

По лунному календарю, незаменимому помощнику дачников, планируют пикировку, посадку, пересадку, полив и другие работы с культурами. По нему выбирают подходящие сроки, чтобы сажать растения на рассаду. В 2021 году бархатцы надо высаживать:

— чтобы цвели в мае

1 – 8, 10 – 20, 25 – 29 числа в январе;

2 – 8, 10 – 14, 29 – 31 числа в феврале;

— для позднего цветения

1, 2, 5 – 9, 18 – 20, 24, 25 числа в марте;

3, 4, 8 – 10, 24, 29, 30 числа в апреле;

7 – 9, 27 – 30 числа в мае.

Однако есть и крайне неудачные дни:

9, 21 – 23 числа в январе;

9, 19 – 21, 24 числа в феврале;

8, 15 – 17, 23 числа в марте;

10, 23 – 25 числа в апреле;

10, 21 числа в мае.

Сроки посадки бархатцев по регионам

Чтобы бархатцы радовали цветением в мае, сажать семена на рассаду в разных регионах надо:

1 – в Московской области и средней полосе страны: в 1-й декаде февраля. Для более позднего цветения сажать можно во 2-й декаде марта. В этом случае рассаду можно будет пересаживать в открытый грунт в первых числах мая. С момента посадки до дня пересаживания должно пройти минимум 45 дней.

2 – в Сибири, на Урале, в Ленобласти, на Дальнем Востоке: в конце марта. В этих регионах продолжительные и возвратные ночные заморозки, и при более ранней посадке семенной материал погибнет.

3 – южные регионы: во 2-й половине марта – конец апреля. Семена сеют сразу в грунт.

Источник: Пронедра