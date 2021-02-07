Главные церковные праздники и посты в 2021 году: все даты

Главный православный праздник – Пасха. Однако помимо нее есть и другие важные дни – двунадесятые. Также в течение года христиане отмечают поминальные дни, держат многодневные посты.

В течение года христиане отмечают поминальные дни, держат многодневные посты

Религиозные люди живут по православному календарю. у него есть еще два названия – месяцеслов, святцы. Первое время его использовали, как специальную церковно-богослужебную книгу, содержащую дни и даты круга главных праздников. Сейчас православный календарь – помощник, поскольку в христианстве много важных событий, о которых нельзя забывать.

Главный православный праздник – Пасха. Однако помимо нее есть и другие важные дни – двунадесятые. Также в течение года христиане отмечают поминальные дни, держат многодневные посты.

Когда отмечают Благовещение в 2021 году

Благовещение – один из двенадцати главных праздников в православии. У него фиксированная дата – 7 апреля. Это день, когда Дева Мария узнала от Архангела Гавриила благую весть – она призвана стать Матерью Сына Божьего Иисуса Христа.

В праздник священнослужители, наряженные в голубые одеяния, православных храмов проводят сначала Великое повечерие с чтением Литургии св. Иоанна Златоуста, затем всенощное бдение. Прихожанам рассказывают, как Дева Мария встретилась с Архангелом Гавриилом. В Благовещение пекут просфору: каждый член семьи ест ее натощак. Крошки надо добавить в корм животных, чтобы они были здоровы или смешать с зерном, чтобы повысит урожайность. В Благовещение христиане отдыхают от всей работы.

Когда отмечают Лазареву субботу в 2021 году

Лазарева суббота – это канун Вербного воскресенья, праздника Вход Господень в Иерусалим. В этот день Иисусом Христом был воскрешен праведный Лазарь. После этого события многие уверовали в него, приняли христианскую веру.

В 2021 году Лазареву субботу отмечают 24 апреля. Дата праздник каждый год меняется, поскольку зависит от дня празднования Пасхи.

В Лазареву субботу пекут гречневые блины, рыбные пироги, варят кашу. В этот день святят вербу, приносят домой и легонько бьют ею всех членов семьи, чтобы они были здоровыми.

Когда отмечают Вербное воскресенье в 2021 году

Вербное воскресенье отмечается ровно за неделю до Пасхи. Его дата приходится на 6 воскресенье многодневного Великого поста, потому не фиксированная. В 2021 году Вербное воскресенье отметят 25 апреля.

С Вербным воскресеньем связаны народные приметы:

теплый и сухой день – летом будет много фруктов; ветреный день – к холодному лету; морозы ударили – к урожаю пшеницы.

Когда отмечают Пасху в 2021 год

Пасха – самый древний и самый главный православный праздник, от даты которого отсчитывают другие двунадесятые праздничные дни. Пасха – день, когда воскрес Иисус Христос. Данное событие стало центральным в Библии.

В 2021 году православные христиане будут отмечать Пасху 2 мая. Дата вычисляется по лунному календарю: празднования начинаются после весеннего равноденствия и 1-го полнолуния после него. Пасху всегда отмечают в воскресенье. На праздник традиционно красят яйца, пекут куличи, делают творожную пасху. Католики отмечают Пасху 4 апреля.

Когда отмечают Красную горку в 2021 году

Красная горка – 1-е воскресенье после Пасхи. Иначе ее называют Фоминым воскресеньем.

Когда Иисус Христос Воскрес, явился Своим ученикам. Однако тогда среди них не было Фомы, поэтому он не поверил в произошедшее чудо. Тогда спустя неделю Иисус лично пришел к Фоме.

Красную горку называют Антипасхой («подобная Пасхе»), то есть, «повторением» праздника. В этот день устраивают такие же празднования, как в Светлое Воскресение Христово. В храмах проходит Литургия по пасхальному чину.

Когда отмечают Радоницу в 2021 году

Радоница является родительским поминальным днем. Дата приходится на 9 день после Пасхи. Таким образом, в 2021 году Радоницу отметят 11 мая. Это радостный день: православные после церковной службы отправляются на кладбище, чтобы с усопшими родственниками поделиться радостью – Иисус Христос воскрес.

На кладбище приглашают священника, чтобы он у могилы усопших отслужил литию. В течение дня молятся, поминают умерших родственников. В Радоницу можно:

раздавать милостыню; творить добрые дела; приводить в порядок могилки; убираться в доме; крестить детей; устраивать дома поминальные трапезы.

Когда отмечают другие главные православные праздники в 2021 году

Даты родительских суббот и постов в 2021 году

Источник: Пронедра