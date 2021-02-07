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Как отсидел 8 суток в спецприемнике за Навального экс-депутат Госдумы в Новосибирске

17:00 07.02.2021 Фото: Аркадий Янковский/facebook
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Аркадий Янковский пожаловался на круглосуточный яркий свет в камере, холодные батареи, с утра до ночи орущее радио и плохо приваренные шконки.

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Аркадий Янковский

Осужденный на восемь суток за организацию шествия в поддержку политика Алексея Навального экс-депутат Государственной думы Аркадий Янковский рассказал об условиях содержания в новосибирском спецприемнике. Он пожаловался на круглосуточный яркий свет в камере, холодные батареи и плохо приваренные шконки.

Тайга.инфо перепечатывает пост в соцсетях бывшего депутата Госдумы Аркадия Янковского, который был арестован на восемь суток за организацию акции 23 января в поддержку политика Алексея Навального в Новосибирске.

Большой пост про ситуацию в новосибирском спецприемнике написать сейчас нет сил. Температура еще поднялась до 38,7 - все признаки ковида. Слабость. Но коротко проинформировать должен ради тех, кто еще сидит.

Холод! Меня поместили в вип-камеру. Отремонтирована, в конце коридора, угловая с двумя окнами. Сначала был один. В первую ночь одежды не было из дома, дали только одно дополнительное одеяло. Батареи почти на нуле...Кроме всего прочего, сразу за моей дверью большое окно в конце коридора - его часто открывали для проветривания, так как в некоторых камерах курят. Сквозило. Потом надевал двое штанов теплых, четверо носков, три майки и три кофты и спал под тремя одеялами. Мерз страшно...

Свет! В моей камере круглосуточно горел яркий свет. Из двух ламп на ночь почему-то выключали слабую, оставляя сильную. В другой камере, куда на пятый день перевели, все было нормально. На второй день или на третий подсадили уголовника, у которого несколько ходок. Меня на 10 лет младше, выглядит на 15 старше. Он откинулся в декабре, но второй раз не отметился и получил арест. Первый раз отсидел 10 суток в этой же камере в декабре и говорит, что сейчас что-то холодно, а так бы посидел с удовольствием на казенных харчах. Он первым делом бросился мыть пол, сказав, что начальство это любит. Удивился, что нет ведра и стал руками полоскать тряпку в параше и все протирать.

Звук! С утра до вечера орет радио Энерджи, репертуар самый забойный, отключают с отбоем. В вип-камере радио помощнее прочих, исправно!

Шконки, везде видимо, сварены плохо, при серьезном нажатии «играют» и громко щелкают. Ночью это будит. Один из еще двух моих последующих сокамерников был очень грузный, и мы с ним друг друга «озвучивали» постоянно...Кнопки вызова не работают, сотрудники требуют стучать в дверь, потом, услышав не сразу, сами еще кричат через весь коридор: «Какая камера?» И так круглосуточно почти. Всего там около 50 арестантов. Я увлекся, извините. Может позже остальное сообщу, там есть еще чего. Скажу лишь, что меня не отвезли на обжалование приговора в суд, и адвокат не смог перенести его. Заверяли три сотрудника, что доставят, но обманули - мол нет какой-то бумаги...Страна вступает в тяжкое время.

Янковский был депутатом Госдумы в середине 1990-х годов. Являлся заместителем председателя комитета Государственной Думы по туризму и спорту, возглавляя подкомитет по туризму. Активный участок акций протеста против существующей власти.

Источник: тайга.инфо

новосибирск протесты спецприемник экс депутат госдумы Аркадий Янковский Алексей Навальный
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