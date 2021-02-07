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Голубоглазый кот и Павел Петрович из Бердска

12:05 07.02.2021, Михаил Бедроев Фото: Гуляете ли вы со своими кисками?
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Чтобы котик не замёрз и не намочил лапки, его владелец носит его у себя под курткой, словно в «сумке кенгуру».

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Хорошо прогуляться на руках любимого друга

Около редакции "Курьер.Среда.Бердск" мы увидели двух друзей. Сразу заметны теплые взаимоотношения между голубоглазым котом по кличке Барсик и его хозяином Павлом, который любит погулять вместе со своим домашним питомцем.

Чтобы котик не замёрз и не намочил лапки, его владелец носит его у себя под курткой, словно в «сумке кенгуру». На фото видно, что коту интересна ситуация вокруг. Заметили его умный и пристальный  взгляд.

Такие прогулки Павел Петрович и Барсик практикуют часто. Гуляете ли вы со своими кисками?

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Такие прогулки Павел Петрович и Барсик практикуют часто
голубоглазый кот прогулка
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