Голубоглазый кот и Павел Петрович из Бердска

Фото: Гуляете ли вы со своими кисками?

12:05 07.02.2021, Михаил Бедроев Фото: Гуляете ли вы со своими кисками?

Чтобы котик не замёрз и не намочил лапки, его владелец носит его у себя под курткой, словно в «сумке кенгуру».

Хорошо прогуляться на руках любимого друга

Около редакции "Курьер.Среда.Бердск" мы увидели двух друзей. Сразу заметны теплые взаимоотношения между голубоглазым котом по кличке Барсик и его хозяином Павлом, который любит погулять вместе со своим домашним питомцем.

Чтобы котик не замёрз и не намочил лапки, его владелец носит его у себя под курткой, словно в «сумке кенгуру». На фото видно, что коту интересна ситуация вокруг. Заметили его умный и пристальный взгляд.

Такие прогулки Павел Петрович и Барсик практикуют часто. Гуляете ли вы со своими кисками?