Нырять в выгребную яму заставила заключенных охрана колонии

Заключенные ангарской ИК №15 неоднократно жаловались на пытки. В апреле 2020 года здесь подавили бунт, в ходе которого погибли двое.

Охрана ИК-15 в Ангарске Иркутской области заставляла заключенных нырять в выгребную яму.

Правозащитники назвали это «методом работы оперативников ФСИН». При бунте в этой колонии в апреле 2020 года погибли два человека.

Видео, на котором мужчина ныряет в выгребную яму опубликовал правозащитный проект «Гулагу.нет» в телеграме. Авторы поста утверждают, что это происходит в колонии №15 Ангарска.

«Выгребная яма и окунание в канализацию как метод работы оперативников ФСИН. Иркутск, ИК-15», — сказано в сообщении правозащитного проекта.

На опубликованных кадров отчетливо виден сотрудник в форме, который находится рядом с ныряющим в выгребную яму мужчиной.

Заключенные ангарской ИК №15 неоднократно жаловались на пытки. В 2019 году членов совета по правам человека при президенте РФ просто не пустили в учреждение. В апреле 2020 года в колонии начался бунт, после того, как один из осужденных якобы после избиения вскрыл вены, к нему присоединились другие.

В иркутском управлении ФСИН утверждали, что осужденные напали на сотрудника. После публичного заявления ведомства ситуация в колонии еще сильнее обострилась, начались пожары. Огонь охватил три здания. Членов общественной наблюдательной комиссии не пускали в учреждение под предлогами карантина. Бунт удалось подавить в ночь на 11 апреля. Под завалами было найдено тело одного заключенного. Позднее стало известно о смерти второго заключенного. Он умер в Воронеже после госпитализации с переломом позвоночника.

После бунта было возбуждено несколько уголовных дел. Более 300 заключенных колонии вывезли в СИЗО Иркутска и Ангарска.

Источник: тайга.инфо