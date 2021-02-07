Спасатели извлекли пассажирку Mazda Bongo после ДТП с фурой на Бердском шоссе. Пострадавшую увезли на "скорой"

Грузовик Volvo был припаркован недалеко от перекрестка с проспектом Строителей, когда в половине третьего ночи в него врезался микроавтобус. Его передняя часть оказалась под фурой.

Кадры с места аварии

На Бердском шоссе рядом с въездом в Академгородок «Мазда» влетела в припаркованную фуру. В салоне зажало пассажирку автомобиля.

О происшествии сегодня в 02.25. сообщили в муниципальную аварийно-спасательная службу. На место происшествия выехал оперативный экипаж. Оказалось, что на Бердском шоссе недалеко от перекрестка с проспектом Строителей микроавтобус Mazda Bongo въехал в припаркованную на обочине фуру марки Volvo. В ДТП пострадали водитель и пассажирка микроавтобуса.

«Выяснилось, что в результате столкновения, сильно пострадала передняя часть «Мазды», в салоне зажата женщина-пассажир, находившаяся на переднем сиденье. Она была деблокирована из автомобиля с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента, уложена на носилки и передана бригаде врачей скорой медицинской помощи», – сообщили в МАСС.