Экстренно сел летевший из Москвы в Амстердам из-за проблем с радиосвязью

Самолет Airbus A320, возвращавшийся в аэропорт Шереметьево после частичного отказа системы радиосвязи, приземлился в штатном режиме, рассказал официальный представитель "Аэрофлота" Михаил Демин.
"Аirbus 320, следовавший рейсом в Амстердам, после выработки топлива в 17:30 совершил посадку в Шереметьево", — заявил он.
Демин добавил, что пассажиров борта отправят в Амстердам после замены воздушного судна. Вылет планируется в 18:30 мск.
По данным портала Flightradar24, рейс SU2694 "Аэрофлота" отправился в столицу Нидерландов в 14:47 по московскому времени. Командир самолета принял решение вернуться в аэропорт вылета из-за неполадок в системе радиосвязи. По словам Демина, жизни и здоровью пассажиров и членов экипажа ничего не угрожало.
Источник: РИА Новости