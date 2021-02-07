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Экстренно сел летевший из Москвы в Амстердам из-за проблем с радиосвязью

14:51 07.02.2021 Фото: pixabay.com
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Аirbus 320 после выработки топлива совершил посадку в Шереметьево - вернулся в аэропорт вылета.

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Несмотря на неполадки в системе радиосвязи, жизни и здоровью пассажиров и членов экипажа ничего не угрожало
Самолет Airbus A320, возвращавшийся в аэропорт Шереметьево после частичного отказа системы радиосвязи, приземлился в штатном режиме, рассказал  официальный представитель "Аэрофлота" Михаил Демин.
"Аirbus 320, следовавший рейсом в Амстердам, после выработки топлива в 17:30 совершил посадку в Шереметьево", — заявил он.
Демин добавил, что пассажиров борта отправят в Амстердам после замены воздушного судна. Вылет планируется в 18:30 мск.
По данным портала Flightradar24, рейс SU2694 "Аэрофлота" отправился в столицу Нидерландов в 14:47 по московскому времени. Командир самолета принял решение вернуться в аэропорт вылета из-за неполадок в системе радиосвязи. По словам Демина, жизни и здоровью пассажиров и членов экипажа ничего не угрожало.
Источник: РИА Новости
амстердам отказ радиосвязи самолет шереметьево Аэрофлот
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