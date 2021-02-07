Экстренно сел летевший из Москвы в Амстердам из-за проблем с радиосвязью

Аirbus 320 после выработки топлива совершил посадку в Шереметьево - вернулся в аэропорт вылета.

Несмотря на неполадки в системе радиосвязи, жизни и здоровью пассажиров и членов экипажа ничего не угрожало Самолет Airbus A320, возвращавшийся в аэропорт Шереметьево после частичного отказа системы радиосвязи, приземлился в штатном режиме, рассказал официальный представитель "Аэрофлота" Михаил Демин.

"Аirbus 320, следовавший рейсом в Амстердам, после выработки топлива в 17:30 совершил посадку в Шереметьево", — заявил он.

Демин добавил, что пассажиров борта отправят в Амстердам после замены воздушного судна. Вылет планируется в 18:30 мск.