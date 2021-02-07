Тираж 1374 "Русского лото": результаты розыгрыша. Кто выиграл крупные денежные призы?

Посмотрите результаты тиража № 1374 лотереи «Русское лото». На сайте «Столото» вы можете проверить результаты розыгрыша по номеру билета. Кроме того, вы сможете посмотреть запись трансляции розыгрыша тиража № 1374 «Русское лото» от 07.02.2021 и узнать, как получить выигрыш.
Невыпавшие числа. Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!
- 30
- 82
- 87
Проверить свой билет
|Тур
|Порядок выпадения чисел
|Выигравших билетов
|Выигрыш, ₽
|1
|7831451122
|2
|210 000
|2
|32462634625390654479726437851903131770107614715627160828243567056339386183
|2
|600 000 или Автомобиль
|3
|3642204101800966511289810452886869403375
|1
|600 000 или Автомобиль
|4
|74
|2
|600 000 или Автомобиль
|5
|02
|1
|600 000 или Автомобиль
|6
|06
|2
|300 000
|7
|23
|2
|10 000
|8
|73
|6
|10 000
|9
|18
|14
|10 000
|10
|43
|12
|5000
|11
|77
|35
|5000
|12
|54
|89
|5000
|13
|25
|122
|1000
|14
|29
|199
|1000
|15
|07
|304
|1000
|16
|58
|941
|500
|17
|86
|1380
|500
|18
|50
|2578
|500
|19
|84
|3760
|200
|20
|49
|6815
|200
|21
|55
|11 350
|150
|22
|47
|16 170
|150
|23
|15
|21 942
|125
|24
|60
|33 282
|125
|25
|21
|50 615
|100
|26
|48
|75 425
|100
|27
|59
|128 900
|100
|28
|57
|178 188
|100
Число билетов, принявших участие в розыгрыше:
Выигрыши выплачиваются с 07.02.2021 до 03.11.2023