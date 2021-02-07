Тираж 1374 "Русского лото": результаты розыгрыша. Кто выиграл крупные денежные призы?

Трансляция состоялась 07 февраля 2021 в 08:20 по московскому времени.

Проверьте свой билет!

Посмотрите результаты тиража № 1374 лотереи «Русское лото». На сайте «Столото» вы можете проверить результаты розыгрыша по номеру билета. Кроме того, вы сможете посмотреть запись трансляции розыгрыша тиража № 1374 «Русское лото» от 07.02.2021 и узнать, как получить выигрыш.

Невыпавшие числа. Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!

30

82

87

Проверить свой билет

Тур Порядок выпадения чисел Выигравших билетов Выигрыш, ₽ 1 7831451122 2 210 000 2 32462634625390654479726437851903131770107614715627160828243567056339386183 2 600 000 или Автомобиль 3 3642204101800966511289810452886869403375 1 600 000 или Автомобиль 4 74 2 600 000 или Автомобиль 5 02 1 600 000 или Автомобиль 6 06 2 300 000 7 23 2 10 000 8 73 6 10 000 9 18 14 10 000 10 43 12 5000 11 77 35 5000 12 54 89 5000 13 25 122 1000 14 29 199 1000 15 07 304 1000 16 58 941 500 17 86 1380 500 18 50 2578 500 19 84 3760 200 20 49 6815 200 21 55 11 350 150 22 47 16 170 150 23 15 21 942 125 24 60 33 282 125 25 21 50 615 100 26 48 75 425 100 27 59 128 900 100 28 57 178 188 100

Число билетов, принявших участие в розыгрыше: 1 881 290



94 064 500 ₽

Призовой фонд тиража:

Выигрыши выплачиваются с 07.02.2021 до 03.11.2023

Видеотрансляция тиража № 1374