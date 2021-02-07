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Тираж 1374 "Русского лото": результаты розыгрыша. Кто выиграл крупные денежные призы?

14:25 07.02.2021 Фото: pixabay
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Трансляция состоялась 07 февраля 2021 в 08:20 по московскому времени.

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Проверьте свой билет!

Посмотрите результаты тиража № 1374 лотереи «Русское лото». На сайте «Столото» вы можете проверить результаты розыгрыша по номеру билета. Кроме того, вы сможете посмотреть запись трансляции розыгрыша тиража № 1374 «Русское лото» от 07.02.2021 и узнать, как получить выигрыш.

Невыпавшие числа. Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!

  • 30
  • 82
  • 87
Проверить свой билет
Тур Порядок выпадения чисел Выигравших билетов Выигрыш, ₽
1 7831451122 2 210 000
2 32462634625390654479726437851903131770107614715627160828243567056339386183 2 600 000 или Автомобиль
3 3642204101800966511289810452886869403375 1 600 000 или Автомобиль
4 74 2 600 000 или Автомобиль
5 02 1 600 000 или Автомобиль
6 06 2 300 000
7 23 2 10 000
8 73 6 10 000
9 18 14 10 000
10 43 12 5000
11 77 35 5000
12 54 89 5000
13 25 122 1000
14 29 199 1000
15 07 304 1000
16 58 941 500
17 86 1380 500
18 50 2578 500
19 84 3760 200
20 49 6815 200
21 55 11 350 150
22 47 16 170 150
23 15 21 942 125
24 60 33 282 125
25 21 50 615 100
26 48 75 425 100
27 59 128 900 100
28 57 178 188 100

Число билетов, принявших участие в розыгрыше: 1 881 290

Призовой фонд тиража: 94 064 500 ₽

Выигрыши выплачиваются с 07.02.2021 до 03.11.2023

Видеотрансляция тиража № 1374

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Источник: Столото
розыгрыш Русское лото Столото тираж 1374
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