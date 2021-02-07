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Арестовали сотрудницу штаба Навального еще на 15 суток за неповиновение полиции

14:34 07.02.2021 Фото: pixabay.com
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Ранее Викторию Райх суд Екатеринбурга приговорит к 10 суткам ареста за организацию незаконной акции.

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Ранее девушке было назначено 10 суток по статье об организации несогласованной акций
Железнодорожный районный суд Екатеринбурга назначил 15 суток ареста сотруднице местного штаба Алексея Навального Виктории Райх за неповиновение распоряжению сотрудника полиции, сообщили РИА Новости в Свердловском областном суде.
"Пятнадцать суток по статье 19.3 КоАП ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции")", - сказали в суде в ответ на вопрос, какое наказание назначили Райх.
Ранее Железнодорожный районный суд также признал девушку виновной в административном правонарушении по статье об организации несогласованной акции, ей было назначено 10 суток административного ареста. Свердловский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу, оставил это решение в силе.
В российских городах 23 и 31 января проходили несогласованные акции, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напоминали про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). В МВД напоминали про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. По словам президента РФ Владимира Путина, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".
арест екатеринбург сотрудница штаба суд Алексей Навальный Виктория Райх
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