Результаты тиража 428 "Жилищной лотереи": проверь свой выигрыш! Кто выиграл квартиру?

Розыгрыш состоялся 07 февраля 2021 в 08:20 по московскому времени.

Проверьте свой билет!

Посмотрите результаты тиража № 428 лотереи «Жилищная лотерея». На сайте «Столото» вы можете проверить результаты розыгрыша по номеру билета. Кроме того, вы сможете посмотреть запись трансляции розыгрыша тиража № 428 «Жилищная лотерея» от 07.02.2021 и узнать, как получить выигрыш.

Проверить свой билет

Тур Порядок выпадения чисел Выигравших билетов Выигрыш, ₽ 1 57, 40, 54, 64, 70, 43, 45, 58, 82 4 52 500 2 09, 67, 19, 52, 12, 32, 10, 21, 71, 34, 15, 14, 41, 29, 37, 44, 59, 28, 47, 81, 03, 13, 73, 08, 36, 18 1 1 500 000 или Квартира 3 24, 74, 49, 90, 66, 01, 78, 69, 84, 06, 17, 51, 39, 86, 63, 46, 65, 33, 26, 30, 11, 53, 31, 62, 38, 76, 60 1 1 500 000 или Квартира 4 61, 27 1 1 500 000 или Квартира 5 50 2 1 500 000 или Квартира 6 56, 25 4 1 500 000 или Квартира 7 89 6 250 000 8 85 22 2000 9 75 24 1500 10 55 37 1000 11 80 73 700 12 16 92 500 13 05 247 400 14 77 355 138 15 88 571 137 16 22 1048 136 17 23 1453 135 18 83 2258 134 19 04 4419 127 20 68 5468 123 21 87 7951 122 22 20 12 318 121 23 79 21 319 116 24 35 29 435 115 25 72 44 110 100 Невыпавшие числа: 02, 07, 42, 48 Если ни одного из этих чисел нет в вашем билете, то ваш билет выиграл! Выигрыши выплачиваются с 07.02.2021 до 03.11.2023

Проверить билет Число билетов, принявших участие в розыгрыше 741 861 Призовой фонд тиража, руб. 37 093 050

Источник: Столото