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Результаты тиража 428 "Жилищной лотереи": проверь свой выигрыш! Кто выиграл квартиру?

14:23 07.02.2021 Фото: pixabay
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Розыгрыш состоялся 07 февраля 2021 в 08:20 по московскому времени.

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Проверьте свой билет!

Посмотрите результаты тиража № 428 лотереи «Жилищная лотерея». На сайте «Столото» вы можете проверить результаты розыгрыша по номеру билета. Кроме того, вы сможете посмотреть запись трансляции розыгрыша тиража № 428 «Жилищная лотерея» от 07.02.2021 и узнать, как получить выигрыш.

Проверить свой билет
Тур Порядок выпадения чисел Выигравших билетов Выигрыш, ₽
1 57, 40, 54, 64, 70, 43, 45, 58, 82 4 52 500
2 09, 67, 19, 52, 12, 32, 10, 21, 71, 34, 15, 14, 41, 29, 37, 44, 59, 28, 47, 81, 03, 13, 73, 08, 36, 18 1 1 500 000 или Квартира
3 24, 74, 49, 90, 66, 01, 78, 69, 84, 06, 17, 51, 39, 86, 63, 46, 65, 33, 26, 30, 11, 53, 31, 62, 38, 76, 60 1 1 500 000 или Квартира
4 61, 27 1 1 500 000 или Квартира
5 50 2 1 500 000 или Квартира
6 56, 25 4 1 500 000 или Квартира
7 89 6 250 000
8 85 22 2000
9 75 24 1500
10 55 37 1000
11 80 73 700
12 16 92 500
13 05 247 400
14 77 355 138
15 88 571 137
16 22 1048 136
17 23 1453 135
18 83 2258 134
19 04 4419 127
20 68 5468 123
21 87 7951 122
22 20 12 318 121
23 79 21 319 116
24 35 29 435 115
25 72 44 110 100

Невыпавшие числа: 02, 07, 42, 48

Если ни одного из этих чисел нет в вашем билете, то ваш билет выиграл!

Выигрыши выплачиваются с 07.02.2021 до 03.11.2023

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Распечатать результаты тиража

Число билетов, принявших участие в розыгрыше 741 861
Призовой фонд тиража, руб. 37 093 050

Источник: Столото

жилищная лотерея розыгрыш Столото тираж 428
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