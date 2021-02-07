Результаты тиража 428 "Жилищной лотереи": проверь свой выигрыш! Кто выиграл квартиру?

Посмотрите результаты тиража № 428 лотереи «Жилищная лотерея». На сайте «Столото» вы можете проверить результаты розыгрыша по номеру билета. Кроме того, вы сможете посмотреть запись трансляции розыгрыша тиража № 428 «Жилищная лотерея» от 07.02.2021 и узнать, как получить выигрыш.
Проверить свой билет
|Тур
|Порядок выпадения чисел
|Выигравших билетов
|Выигрыш, ₽
|1
|57, 40, 54, 64, 70, 43, 45, 58, 82
|4
|52 500
|2
|09, 67, 19, 52, 12, 32, 10, 21, 71, 34, 15, 14, 41, 29, 37, 44, 59, 28, 47, 81, 03, 13, 73, 08, 36, 18
|1
|1 500 000 или Квартира
|3
|24, 74, 49, 90, 66, 01, 78, 69, 84, 06, 17, 51, 39, 86, 63, 46, 65, 33, 26, 30, 11, 53, 31, 62, 38, 76, 60
|1
|1 500 000 или Квартира
|4
|61, 27
|1
|1 500 000 или Квартира
|5
|50
|2
|1 500 000 или Квартира
|6
|56, 25
|4
|1 500 000 или Квартира
|7
|89
|6
|250 000
|8
|85
|22
|2000
|9
|75
|24
|1500
|10
|55
|37
|1000
|11
|80
|73
|700
|12
|16
|92
|500
|13
|05
|247
|400
|14
|77
|355
|138
|15
|88
|571
|137
|16
|22
|1048
|136
|17
|23
|1453
|135
|18
|83
|2258
|134
|19
|04
|4419
|127
|20
|68
|5468
|123
|21
|87
|7951
|122
|22
|20
|12 318
|121
|23
|79
|21 319
|116
|24
|35
|29 435
|115
|25
|72
|44 110
|100
Невыпавшие числа: 02, 07, 42, 48
Если ни одного из этих чисел нет в вашем билете, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 07.02.2021 до 03.11.2023
Проверить билет
Распечатать результаты тиража
|Число билетов, принявших участие в розыгрыше
|741 861
|Призовой фонд тиража, руб.
|37 093 050
Источник: Столото