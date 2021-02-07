Кто скончался от коронавируса за сутки на 7 февраля в Новосибирской области, стало известно

За последние 24 часа в регионе выявили 125 новых заразившихся коронавирусной инфекцией. Выписан за сутки 91 пациент.

Ещё 125 случаев COVID-19 выявили в Новосибирской области

По данным оперативного штаба, на утро 7 февраля в Новосибирской области зарегистрировано 33 169 случаев коронавируса (+125 за сутки), в том числе у 1 857 детей. 30 885 человек выписаны с выздоровлением (+91 за сутки).

Скончались ещё восемь пациентов: мужчины в возрасте 50 лет, 60 лет, 68 лет, двое мужчин в возрасте 73 года и женщины в возрасте 74 года, 82 года, 93 года. Всего в регионе от коронавируса умер 1 281 человек.

В отделениях интенсивной терапии находятся 103 человека. На ИВЛ – 16 пациентов.

Госпитализированы 11 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 501.

В больницы районов области госпитализирован 791 пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделано 1 218 106 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 2 965 жителей региона, для 95 032 человек меднаблюдение окончено.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", за последние 24 час в Бердске вывили 7 новых заразившихся коронавирусом. За все время пандемии зарегистрировано 1305 случаев заболевания среди бердчан.