Точный гороскоп на Федора-поминальника в понедельник 8 февраля 2021 года для каждого знака

Этот день благоприятен для начала нового дела у рыб.

Гороскоп на 8 февраля 2021 года

Гороскоп на 8 февраля 2021 года

КОЗЕРОГ (Capricornus, 22.XII–20.I)

Неблагоприятный день, особенно для мужчин-Козерогов. Жизненный потенциал на крайне низком уровне, поэтому контакты с партнерами или начальством будут затруднены. Семейные проблемы или бытовые хлопоты повлекут за собой дополнительные расходы. В личной жизни женщин-Козерогов предвидится приятное событие. Не исключено, что вам удастся успешно решить возникшие любовные проблемы, однако не верьте обещаниям, сдерживайте свои эмоции.

ВОДОЛЕЙ (Aquarius, 21.I–19.II)

Благоприятный день. Ваш успех будет напрямую зависеть от умения анализировать ситуацию и вовремя предпринимать важные действия. Благодаря деловой активности и ответственности вы можете получить выгодный заказ или заманчивое предложения об участии в совместном проекте. Однако добиться успеха будет не так просто, как кажется. Вероятны неожиданные препятствия и преграды, которые отодвинут реализацию замысла на неопределенный срок.

РЫБЫ (Pisces, 20.II–20.III)

Этот день благоприятен для начала нового дела, обращения в вышестоящие инстанции, судебных разбирательств. Возможно, что заманчивые предложения принесут вам выгоду и моральное удовлетворение. Однако не спешите принимать важные решения, следует все детально обдумать. В отношении здоровья ничего критического звезды не пророчат.

ОВЕН (Aries, 21.III–20.IV)

Крайне неблагоприятный день. Вероятны проблемы с жилищем или имуществом. Напряженный в эмоциональном отношении день, особенно для мужчин-Овнов. Не исключено великое множество критических. ситуаций. Женщин-Овнов звезды предостерегают от контактов с партнерами или начальством. Вам придется приложить максимум стараний, однако результат не оправдает усилий.

ТЕЛЕЦ (Taurus, 21.IV–21.V)

Первая половина дня неблагоприятна из-за вашей несобранности или растерянности. В сфере профессиональной деятельности контакты с партнерами или начальством будут затруднены. Звезды предупреждают о неприятностях, поэтому постарайтесь избегать резких высказываний или необдуманных поступков. Внимательно отнеситесь к коллегам. В конце дня контакт с коллегами и партнерами наладится. Сдерживайте свои эмоции. Не поддавайтесь на провокации.

БЛИЗНЕЦЫ (Gemini, 22.V–21.VI)

Жизненный потенциал на крайне низком уровне, поэтому возможны обострения хронических заболеваний, опасны перегрузки, неоправданный риск. Сведите до минимума свои обязанности. В то же время не теряйте возможности изменить к лучшему свою личную жизнь.

РАК (Cancer, 22.VI–22.VII)

Звезды предупреждают о неприятностях, поэтому постарайтесь избегать резких выражений и злоупотребления алкоголем. Внимательно отнеситесь к коллегам. В конце дня не исключена конфликтная ситуация. При определенных душевных затратах вопрос будет разрешен. Сдерживайте свои эмоции. Не поддавайтесь на провокации.

ЛЕВ (Leo, 23.VII–23.VIII)

Крайне неблагоприятный день. Мужчинам-Львам следует охранять свое жилище. Вероятны бытовые хлопоты или проблемы с недвижимым имуществом. Женщин-Львиц звезды предостерегают от противостояния с начальством, иначе обстоятельства сложатся против вас. Нежелание играть вторую скрипку может существенно сказаться на вашем материальном положении.

ДЕВА (Virgo, 24.VIII–23.IX)

Неблагоприятный день, особенно для мужчин-Дев, занимающихся коммерческой деятельностью. Жизненный потенциал на крайне низком уровне, поэтому контакты с партнерами или начальством будут затруднены, а результаты не оправдают приложенных сил. Женщин-Дев звезды предостерегают от легкомысленности в поведении. Неблагоприятны новые знакомства. Не поддавайтесь на провокации, не верьте обещаниям, сдерживайте свои эмоции. Не исключено, что мужчины-Девы получат неожиданный подарок. Отнеситесь к нему с осмотрительностью: иногда подарки обходятся слишком дорого.

ВЕСЫ (Libra, 24.IX–23.X)

Первая половина дня неблагоприятна из-за вашей возможной несобранности или растерянности. Скажутся нервные перегрузки. Сведите до минимума свои обязанности, но в то же время не теряйте возможности изменить к лучшему свою жизнь. Во второй половине дня возможно резкое снижение жизненных сил и как следствие обострение хронических заболеваний. Неблагоприятны контакты с лицами противоположного пола.

СКОРПИОН (Scorpius, 24.X–22.XI)

Благоприятный день, отмеченный подъемом жизненной энергии. Начатые дела будут успешно завершаться. Вы можете извлечь большую пользу из общения с деловыми партнерами, но только при условии, что будете тактичными и обходительными. В разговорах с начальством избегайте острых углов. Возможно новое романтическое знакомство, отмеченное впоследствии серьезными намерениями.

СТРЕЛЕЦ (Sagittarius, 23.XI–21.XII)

Жизненный потенциал на крайне низком уровне, поэтому возможны обострения хронических заболеваний, опасны перегрузки, неоправданный риск. Сведите до минимума свои обязанности, однако избегайте критических замечаний начальника: вам совершенно незачем портить с ним отношения — это может помешать вам осуществить планы, связанные либо с получением нового места, либо с новой интересной работой. Некоторая суета во второй половине дня потребует от вас собранности и сдержанности. Необходимо разобраться с прошлыми ошибками, продумать свои действия на будущее, не дать выхода отрицательным эмоциям. Сон исполнится через неделю.

Источник: supercook.ru