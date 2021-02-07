Продал написанную полицейской дубинкой картину «Флаг» за 500 тыс. рублей Артем Лоскутов из Новосибирска

Новосибирский художник Артем Лоскутов продал за 500 тысяч рублей написанную дубинкой картину «Флаг». Деньги будут переданы адвокатам, защищающим в российских судах участников протестных мероприятий.
Художник изобразил на холсте флаг России с помощью полицейской дубинки.
Лоскутов, известный как организатор Монстрации, написал, что 31 января он прибыл в Россию после 6 недель отсутствия. Он отметил, что страна изменилась, и раскритиковал происходящее.
На благотворительном аукционе аноним оценил работу в 501 тысячу рублей. Однако позже уже другой участник добавил к сумме еще 1000 долларов.