Главные заговоры в новолуние 11 февраля 2021 года на деньги и богатство

Подавляющее большинство заговоров исполняются в полнолуние

Тороплюсь подарить Вам самые сильные заговоры на деньги и богатство, проводимые в дни новолуния. Результат гарантирован.

Подавляющее большинство заговоров исполняются в новолуние.

Это напрямую связано с периодичностью фаз, каждая из которых наделена характерной энергетикой.



В полнолуние привлекают любовь и осуществляют ритуалы, связанные с поиском новой работы.

Внимательно отследив календарную фазу новолуния, уединитесь в запертой комнате.

Зажгите 13 церковных свечей.

Около 5 минут взирайте на горящее пламя, отчетливо представляя себе существенные денежные потоки и неземное богатство.

В буквальном смысле наделяйте собственной уверенностью все то, чего хотите получить.

Приступайте к многократному нашептыванию специальных заговоров, творимых в новолуние.

Сильный заговор на деньги

О, новая луна, дай мне денег сполна. Навей мне удачу и полную сдачу. Пускай твоя сила поможет в деньгах, не быть мне до смерти в долгах как в шелках. Любая работа мне деньги подарит, никто на мне хитростью куш не наварит. Да будет так. Аминь! Аминь! Аминь!

Приступаете к долгому чтению заговора на богатство. По смыслу он схож с предыдущим, но призван укрепить оккультный эффект.

Сильный заговор на богатство

О новая луна, дай богатства сполна. Прибавь мне доходов, развей неудачи, хочу жить в достатке я, а не иначе. Не буду нуждаться в еде и одежде, в душе будет место счастливой надежде. Богатство зову, помоги мне, луна, кому- то чуть-чуть, а мне надо сполна. Аминь! Аминь! Аминь!

Вновь взираете на горящее пламя, мысленно строя желанные образы.

Чтобы достичь устойчивого результата, исполняйте заговоры 3 новолуния подряд, зажигая по 13 свечей.

И пусть богатство осуществится крупным денежным потоком.

Желаю удачи!

Источник: 100molitv.ru