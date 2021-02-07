Главные заговоры в новолуние 11 февраля 2021 года на деньги и богатство

Тороплюсь подарить Вам самые сильные заговоры на деньги и богатство, проводимые в дни новолуния. Результат гарантирован.
Подавляющее большинство заговоров исполняются в новолуние.
Это напрямую связано с периодичностью фаз, каждая из которых наделена характерной энергетикой.
Внимательно отследив календарную фазу новолуния, уединитесь в запертой комнате.
Зажгите 13 церковных свечей.
Около 5 минут взирайте на горящее пламя, отчетливо представляя себе существенные денежные потоки и неземное богатство.
В буквальном смысле наделяйте собственной уверенностью все то, чего хотите получить.
Приступайте к многократному нашептыванию специальных заговоров, творимых в новолуние.
Сильный заговор на деньги
О, новая луна, дай мне денег сполна. Навей мне удачу и полную сдачу. Пускай твоя сила поможет в деньгах, не быть мне до смерти в долгах как в шелках. Любая работа мне деньги подарит, никто на мне хитростью куш не наварит. Да будет так. Аминь! Аминь! Аминь!
Приступаете к долгому чтению заговора на богатство. По смыслу он схож с предыдущим, но призван укрепить оккультный эффект.
Сильный заговор на богатство
О новая луна, дай богатства сполна. Прибавь мне доходов, развей неудачи, хочу жить в достатке я, а не иначе. Не буду нуждаться в еде и одежде, в душе будет место счастливой надежде. Богатство зову, помоги мне, луна, кому- то чуть-чуть, а мне надо сполна. Аминь! Аминь! Аминь!
Вновь взираете на горящее пламя, мысленно строя желанные образы.
Чтобы достичь устойчивого результата, исполняйте заговоры 3 новолуния подряд, зажигая по 13 свечей.
И пусть богатство осуществится крупным денежным потоком.
Желаю удачи!
Источник: 100molitv.ru