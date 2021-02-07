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Новые платежные системы придут в Россию: Какие карты могут появиться у россиян

17:14 07.02.2021 Фото: pixabay.com
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Платежная система "Мир" активно развивает свое присутствие на территории содружества: эти карты уже принимают в Армении, Белоруссии, Киргизии и Казахстане, а также в Узбекистане и Таджикистане.

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В настоящее время в России действуют две отечественные платежные системы "Мир" и "Золотая Корона"

Реализовать в России прием карт новых платежных систем в дополнение к уже существующим возможно, однако на данный момент это может быть актуально только для банковских карт государств ЕАЭС, заявил РИА Новости глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.

Ассоциация банков России по итогам встречи участников рынка по стратегии развития национальной платежной системы отметила, что кредитные организации выступают за дальнейшее продвижение карт платежной системы "Мир" за рубежом. Взамен можно было бы организовать прием карт зарубежных национальных платежных систем в РФ, считают в ассоциации.

"Технически реализовать прием карт иностранных платежных систем возможно, но это требует определенных затрат. Поэтому такие проекты экономически целесообразны, только если востребованы плательщиками. Этот спрос довольно легко оценить: достаточно посмотреть на статистику въездного туризма. На первом месте – граждане Китая, и карты UnionPay уже принимаются в России. За ними следуют туристы из Германии, Кореи. На наш взгляд, интерес к интеграции со стороны иностранных платежных систем из этих стран ограничен, поскольку нет гарантии, что технологические затраты будут компенсированы комиссиями за переводы", — предположил Достов.

Европейские и корейские туристы уже и так посещают Россию с картами международных платежных систем, пояснил эксперт: вероятно, какой-то спрос актуален в приграничных регионах с серьезными трансграничными экономическими связями. С этой точки зрения, фокус Национальной системы платежных карт (операционный и платёжный клиринговый центр для обработки операций по банковским картам внутри России) именно на страны ЕАЭС обоснован, заключил Достов.

Так, платежная система "Мир", оператором которой является НСПК, активно развивает свое присутствие на территории содружества: эти карты уже принимаются в Армении, Белоруссии, Киргизии и Казахстане, а также в Узбекистане и Таджикистане.

В настоящее время клиентам российских банков, кроме международных платежных систем Visa и Mastercard, отечественных платежных систем "Мир" и "Золотая Корона", доступны карты также нескольких региональных игроков – японской JCB, китайской UnionPay, американских Diners Club International и American Express.

новые платежные системы россия «МИР» Золотая Корона
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