Подозреваемых в убийстве экс-главы села в здании полиции бойцов Росгвардии задержали в Дагестане

В Дагестане задержаны два сотрудника Росгвардии, которые подозреваются в убийстве 34-летнего мужчины, произошедшем в отделе полиции в Махачкале. Об этом информирует пресс-служба СУ СК России по республике.

В отношении двух росгвардейцев возбуждено дело по ч. 2 ст. 105 УК России (убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, 6 февраля около 20:00 в одном из кабинетов здания отдела полиции по Советскому району в Махачкале из-за ранее возникших неприязненных отношений с целью совершения убийства двое сотрудников управления Росгвардии по Дагестану произвели многочисленные выстрелы в 34-летнего местного жителя, который ранее был главой села, в результате чего тот скончался.

«Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91, 92 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в СК.

Отмечается, что проводится комплекс следственных действий с целью закрепления доказательственной базы.