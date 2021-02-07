Лунный календарь посева рассады на 8 февраля 2021 года

Календарь огородника и садовода 8 февраля 2021 года

Календарь огородника и садовода 8 февраля 2021 года, сегодня, или на интересующую Вас дату по лунному календарю огородника и садовода. Какая фаза Луны, видимость, восход, закат и вхождение Луны в знак зодиака Вы можете посмотреть на этой странице, а еще все о посадке растений и ухода за ними на весь месяц в лунном календаре огородника и садовода на февраль 2021 года. А также благоприятные и неблагоприятные дни для посадки и пересадки растений, в том числе комнатных и ухода за ними на сегодня или на любую другую дату.

Характеристики Луны на 8 февраля 2021 года

На дату 08.02.2021 в 12:00 Луна находится в фазе «Убывающая Луна». Это 27 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Козерог ♑. Процент освещенности Луны составляет 13%. Восход Луны в 06:23, а закат в 12:56.

Хронология лунных дней

26 лунный день c 05:08 07.02.2021 по 06:23 08.02.2021

27 лунный день c 06:23 08.02.2021 и до следующего дня

Влияние Луны на посадку растений и уход за ними по лунному календарю огородника и садовода 8 февраля 2021

Луна в знаке зодиака Козерог (+)

Луна в знаке Козерог. Это средний по плодородности знак. Обеспечивает хороший урожай, который долго и хорошо хранится, правда, плоды бывают среднего размера.

Семенной материал очень высокого качества, семена долго сохраняют всхожесть. Растения, посеянные и посаженные в эти дни, всходят медленно, но дружно. Имеют мощную корневую систему, крепкий стебель и хотя растут медленно, приобретают выносливость, устойчивость к различным повреждениям, болезням, перепадам температур, засухе, морозам.

Деревья и многолетние кустарники будут долго плодоносить, особенно те культуры, которым придется расти и плодоносить в засушливых или очень холодных условиях. Многолетние и однолетние цветочные растения имеют крепкий стебель и некрупные, но красивой формы цветы.

Благоприятно в козероге:

замачивание семян;

посев, посадка на долгое хранение и на семена, также пересадка овощных растений, особенно картофеля, корнеплодных и луковых;

посев и посадка деревьев и кустарников, бобовых, зерновых;

посадка подвоев для дальнейшей перепрививки;

посевы и посадки подзимние и многолетних растений, зимующих в открытом грунте;

можно пересаживать растения с ослабленной корневой системой, а также те цветы, которым предстоит зимовать на холодных подоконниках;

корневая и некорневая подкормка растений;



обрезка, прищипка, прививка и заготовка черенков;заготовление сена;защита от болезней и вредителей;уборка на длительное хранение и на семена;заготовка корней лекарственных растений;заготовка выращенной продукции впрок: консервирование, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина.

Возможны в козероге посев и посадка следующих культур:

овощных: арахис, бобовые, дайкон, капуста (белокочанная, брокколи, кольраби, цветная), картофель, лук (батун, порей, репчатый, шнитт), мангольд, морковь, перец горький, редис, редька, репа, свекла, топинамбур, тыква, чеснок;



пряно-зеленых: базилик, мята, петрушка, сельдерей, укроп, хрен, шпинат, щавель;плодово-ягодных: абрикос, вишня, груша, земляника, крыжовник, персик, слива, смородина, яблоня;полевых: гречиха, ячмень;цветов: ирис;комнатных растений: драцена (деремская, душистая), конофитум Фридриха, лавр благородный, лапидария Маргарет, ларгиродерма яичковидная, пальмы веерные (хамеропс приземистый, трахикарпус Форчуна, вашингтония нитеносная), толстянка (серебристая, серповидная), фикус (Бенджамина, бенгальский, лировидный), фикус эластик (каучуконосный), хвойные растения, юкка слоновая.

Не благоприятно в козероге:

работать с корнями растений.

27 лунный день (+)

8 февраля 2021 года в 12:00 — 27 лунный день. День новых знаний, мудрости и интуиции. Этот день благоприятен для работы в саду и огороде. Энергетика этого лунного дня позволит определить, какие растения в огороде чувствуют себя плохо, например, из-за неправильно выбранного места для посадки. Эти растения необходимо пересадить в самое ближайшее время.

Рекомендуется в 27 лунный день:

посев и посадка растений, у которых съедобной является подземная часть;

обрезка, прививка и перепрививка;

прополка сорняков и опрыскивание растений от болезней и вредителей.

Не рекомендуется в 27 лунный день:

прищипка и пикирование корней;

работа с садовым инвентарем.

Убывающая Луна (±)

Луна находится в фазе Убывающая Луна. Активность жизненной энергии и соков направлена от листьев к центру, а так же повышается давление в подземной части растений.

Корни более хрупки и чувствительны по сравнению с стеблем растений, поэтому повреждение их в этот период может пагубно сказаться на растениях.

На убывающей Луне происходит активный рост корней и подземных частей растений, а рост надземных приостанавливается. Надземная часть в этот период слабо реагирует на повреждения.

В это время поливать необходимо намного реже, т.к. растения выпивают меньше воды.

На убывающей Луне благоприятно:

посев и посадка корнеплодов, луковичных, бобовых, картофеля;

прореживание всходов, уничтожение сорняков и вредителей;



обрезка растений для замедления роста побегов;обрезка усов земляники;выкопка цветочных луковиц, клубнелуковиц и клубней на хранение;срезка цветов, предназначенных для долгих перевозок и хранения;сбор урожая для длительного хранения;заготовки впрок: сушка овощей и фруктов, варка варенья, консервирование с термообработкой;допускается органическая подкормка, но только корневая.

Влияние дня недели (±)

День недели - понедельник. Этим днем управляет Луна. Его называют тяжелым днем совсем не потому, что он следует сразу за вольготными выходными. В этот день удачи чередуются с неудачами, успехи - с поражениями. Все становится ненадежным и относительным.

В понедельник астрологи советуют во всем полагаться только на свою интуицию, так как доводы рассудка в этот день не действуют. Растения, посаженные в этот день, могут вырасти слабыми или дать мало плодов.

Однако все ловушки и препятствия понедельника могут обойти те, кто «сердцем чует», что надо сделать. Доверяющие своей интуиции, как правило, в этот день все делают успешно и в саду и в огороде.

А те, кто отложил на понедельник какие-то дела на своем участке, вынуждены потом все переделывать, так как разум над понедельником не властен.

Источник: mirkosmosa.ru