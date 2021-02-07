Новые правила: Как собирать валежник в лесу с 2021 года и не нарваться на штраф

Сбором валежника в России может заниматься каждый, главное — понимать, что именно закон вкладывает в это понятие

Изменения в Лесной кодекс, которые определяют право граждан на самостоятельный сбор валежника в лесу без получения разрешения, действуют с 2019 года. Действующее законодательство определяет, что валежником можно считать высохшие и трухлявые ветви, стволы деревьев и кусты. Но только в том случае, если они оказались на земле по причинам естественного порядка, из-за проявлений стихии.

«Само приползло»: что считать валежником?

Если коротко, речь идет о недревесных лесных ресурсах. Так в законе обозначен валежник — все, что не спилено, не срублено, не срезано, а обнаружено на земле, не имеет следов спиливания или срезания и признаков жизни.

Сухостой валежником не считается, как и бесхозная древесина, бревна, порубочные и распилочные материалы, оставленные в лесу, на территории лесных участков. Также нельзя использовать как валежник упавшие деревья, если на них есть зеленая листва: иногда поваленные ветром деревья живут еще много лет.

Раньше в законе были установлены и параметры веток, которые можно было считать валежником и собирать. Правда, только после того, как получено разрешение. Диаметр таких веток не должен был превышать 4 см.

Но теперь валежник не измеряют — проверяющие могут только поинтересоваться, для собственных нужд ли гражданин занялся сбором валежника, не планирует ли продавать добытое в лесах? Так что следует соблюдать разумные ограничения.

Федеральное законодательство правила на этот счет не устанавливает, но в некоторых регионах ограничения по количеству валежника введены и действуют.

«Гризли?» — «Не, так, топором срубили!»

Лесной кодекс РФ не ограничивает пребывание граждан России в лесах, но определяет ответственность за неправильное использование лесных ресурсов — если то, что человек несет из леса как валежник, закон к таковому не относит, вступит в дело КоАП или даже Уголовный кодекс: нарушителя накажут за кражу или мелкое хищение, в зависимости от объема вынесенного.

Причем административный штраф за хищение составит сумму от тысячи рублей, а ответственность по 158 статье УК «Кража» доходит до 10 лет лишения свободы. Такое наказание определено в Уголовном кодексе за кражу в особо крупном размере. Хотя непросто будет «обнести» лес на миллион рублей.

Если выяснится, что гражданин еще и не нашел срубленное, а сам срубил свою добычу, это уже незаконная рубка и минимальное наказание за нее — штраф для физлица 3-4 тыс. рублей и юрлица 20-40 тыс. рублей.

А 260 статья УК определяет максимальное наказание за такие действия — 7 лет в случае, если нанесенный ущерб превышает 150 тыс. рублей.

Новый год — новые правила

В 2021 году вступают в силу правила заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, согласно которым расширится перечень природных явлений, которые закон считает уважительной причиной для падения веток, стволов деревьев и кустарника.

Также новые правила определяют, что при заготовке валежника применение ручных пил, топоров и легких бензопил допустимо. Правда, точного определения, какие именно пилы, топоры и бензопилы считать подходящими для таких работ, в приказе, разработанном Министерством природных ресурсов и экологии, нет.

Разрешают правила и заготовку пней в лесах любого целевого назначения — если это не нанесет ущерб подросту и другим насаждениям. Причем ямы, которые остаются после заготовки пня, нужно засыпать плодородным слоем почвы и заровнять.

Заготовка бересты с растущих деревьев тоже регламентируется правилами: можно собирать бересту на лесных участках «под расчистку». Растущие березы обирать можно не более чем на половину общей высоты ствола, без повреждения луба и только в весенне-летний период, а бересту с сухостойных деревьев можно брать круглогодично.

Источник: Дума ТВ