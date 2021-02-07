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Что можно и категорически нельзя делать 8 февраля 2021 года на Федора-поминальника: нельзя грешить, один грех считается за три сегодня

20:00 07.02.2021 Фото: ysia.ru
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В этот день отложи веник или метлу далеко в сторону. Не вздумай мести или мыть пол — выметешь всю удачу.

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Церковь 8 февраля отмечает праздник день Федора или Федора-поминальника

Церковь 8 февраля отмечает праздник день Федора или Федора-поминальника. Таинственный день, когда души умерших родственников возвращаются в места своей жизни. От них принято защищаться, чтобы они за собой живых не утащили на тот свет.

В этот день православные устраивают день памяти преподобного Феодора Студита. Он прославился своими чудесами еще при жизни: призывом к нему люди спасались от пожаров, недугов и нападения диких зверей.

Что можно делать в день Федора

В этот день принято молиться преподобному Феодору об исцелении от болей в желудке и грудных болезней.

В Федоров день поминали усопших. Считалось, что в этот день они посещали родные дома, тоскуя по родным.

В старину в этот день принято было насыпать золы на могилы, а у входной двери вешали пучок крапивы или рябины.

Если ночью снится кто-то из покойной родни или он на улице мерещится – непременно заказывали в церкви молебен.

Что нельзя делать в день Федора

8 февраля нельзя грешить, ведь один грех считается за три. Особенно это касается невыполненных обещаний. Постарайся не разочаровывать своих близких и не портить себе карму — не забудь выполнить все обещания, даже если не хочется.

В этот день отложи веник или метлу далеко в сторону. Не вздумай мести или мыть пол — выметешь всю удачу, здоровье и благополучие из своего дома. Устрой себе выходной от уборки и заодно не подвергай лишнему риску.

8 февраля обязательно нужно быть чистой, носить только чистую одежду, в голове — чистые помыслы и не сквернословить.

По народныфм поерьям, в этот дент нельзя ссориться, а также выходить из дома без оберега – а то сглазят.

Приметы в день Федора

Ясно и нет ветра – весна наступит рано и не будет холодной.

Если синица с утра поет, то зима еще придет.

Если рассыпанный на блюдце горох звонко катится – это к морозам, а если глухо или вообще тихо, значит, будет снегопад.

Источник: ysia.ru

8 февраля 2021 приметы  Федор-поминальник Что можно и нельзя делать
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