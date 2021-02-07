День российской науки 2021: Классные интеллектуальные и смешные поздравления на 8 февраля для каждого

День российской науки традиционно отмечают 8 февраля согласно указа Президента Российской Федерации № 717 от 7 июня 1999 года «Об установлении Дня российской науки». Праздник берет свое начало со дня основания Академии наук в 1724 году. Основателем Академии выступил Петр I. В 1991 г. Академия получила название Российской Академии наук. В состав РАН включены 470 учреждений, в которых работают около 55 тысяч научных сотрудников. Интересно, что в СССР этот знаменательный день отмечали в третье воскресенье апреля, что было связано с работой В.В. Ленина «Набросок плана научно-технических работ», признававшей существование науки в СССР. И до сих пор многие люди науки отмечают этот праздник «по старинке». День российской науки – это памятный день ученых, исследователей, тех, кто всерьез занимается наукой.
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С Днем науки поздравляю,
Удивительных открытий,
Интереснейших событий.
Больше фактов необычных,
Счастья много в жизни личной,
Ценят пусть всегда в работе,
Быть за все всегда в почете!
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Ученье — свет, и каждый это знает,
Оно к успеху всех нас приведет!
Пускай наука наша процветает,
И движется со скоростью вперед!
Благодарим ученых за развитие,
За вклад, что принесли вы для страны!
Желаем делать новые открытия,
Ведь для всех нас они очень важны!
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Пускай российская наука
Лишь процветает день за днем!
И пусть узнает вся округа,
Что мы всегда вперед идем!
Желаю всем я сил, терпения
И свежих, новеньких идей!
Пускай российские творения
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Сегодня особенный праздник,
Науку прославить пора.
Хотим мы ученых поздравить
И громкое крикнуть: «Ура!»
Ура дню российской науки!
Наукой держава сильна.
Гордится вся наша страна.
Ученые, вы — наша сила,
И мы поздравляем вас всех!
Пусть в жизни легко и красиво
К вам слава придет и успех!
***
С днем российской науки, друзья,
Я желаю, чтоб чаще открытия
У ученых из-под пера выходили.
Процветания вам и добра,
Креативных идей и находок,
Нестандартных решений задач,
Нужных нам и стране разработок.
***
Есть день такой, он очень важен
Для нашей Матушки — страны.
Науку любят все и каждый,
Науки очень нам нужны.
И этот день, прекрасный праздник,
Нам позволяет осознать,
Что труд учёных не напрасен!
Учёных нужно уважать!
***
Трудитесь на благо любимой державы,
Чтоб мы становились сильней и богаче,
Вы — гордость народа, вы — добрая слава,
Желаем больших достижений, удачи.
В праздник идей и великих открытий,
Которыми может гордиться страна,
Желаем значительных ярких событий,
***
Поздравляем всех ученых!
Озаренных, окрыленных,
Знающих все про прогресс,
Давших миру сто чудес!
Разных помним мы людей:
Архимед и Галилей,
Они достойны своих лавров!
Каждый светилом пусть станет науки.
***
Раскроет потенциал, не ведает скуки!
Ученые, вам карты все в руки!
***
С Днем российской вас науки
Путь ученого непрост,
Он извилист, бесконечен.
Я желаю вам побед,
Новых значимых свершений,
Неожиданных открытий,
Только радостных мгновений.
***
Дни науки для страны
Непременно нам нужны.
Поздравляю вас сердечно
И желаю счастья вечно.
Пусть исполнятся мечты,
Вам мира, света, доброты.
Пусть здоровье прибывает,
Пусть успех не покидает!
Источник: pozdravok.ru