День российской науки 2021: Классные интеллектуальные и смешные поздравления на 8 февраля для каждого

День российской науки – это памятный день ученых, исследователей, тех, кто всерьез занимается наукой.

С Днем российской науки - 8 февраля 2021 года

День российской науки традиционно отмечают 8 февраля согласно указа Президента Российской Федерации № 717 от 7 июня 1999 года «Об установлении Дня российской науки». Праздник берет свое начало со дня основания Академии наук в 1724 году. Основателем Академии выступил Петр I. В 1991 г. Академия получила название Российской Академии наук. В состав РАН включены 470 учреждений, в которых работают около 55 тысяч научных сотрудников. Интересно, что в СССР этот знаменательный день отмечали в третье воскресенье апреля, что было связано с работой В.В. Ленина «Набросок плана научно-технических работ», признававшей существование науки в СССР. И до сих пор многие люди науки отмечают этот праздник «по старинке». День российской науки – это памятный день ученых, исследователей, тех, кто всерьез занимается наукой.

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С Днем науки поздравляю,



Знаний новых Вам желаю,Удивительных открытий,Интереснейших событий.

Больше фактов необычных,

Счастья много в жизни личной,

Ценят пусть всегда в работе,

Быть за все всегда в почете!

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Ученье — свет, и каждый это знает,

Оно к успеху всех нас приведет!

Пускай наука наша процветает,

И движется со скоростью вперед!

Благодарим ученых за развитие,

За вклад, что принесли вы для страны!

Желаем делать новые открытия,

Ведь для всех нас они очень важны!

***

Пускай российская наука

Лишь процветает день за днем!

И пусть узнает вся округа,

Что мы всегда вперед идем!

Желаю всем я сил, терпения

И свежих, новеньких идей!

Пускай российские творения



Лишь восхищают всех людей!

***

Сегодня особенный праздник,

Науку прославить пора.

Хотим мы ученых поздравить

И громкое крикнуть: «Ура!»

Ура дню российской науки!

Наукой держава сильна.



Гордятся и дети, и внуки,Гордится вся наша страна.

Ученые, вы — наша сила,

И мы поздравляем вас всех!

Пусть в жизни легко и красиво

К вам слава придет и успех!

***

С днем российской науки, друзья,



С днем ума, познаний и силы.Я желаю, чтоб чаще открытияУ ученых из-под пера выходили.

Процветания вам и добра,

Креативных идей и находок,

Нестандартных решений задач,

Нужных нам и стране разработок.

***

Есть день такой, он очень важен

Для нашей Матушки — страны.

Науку любят все и каждый,

Науки очень нам нужны.

И этот день, прекрасный праздник,

Нам позволяет осознать,

Что труд учёных не напрасен!

Учёных нужно уважать!

***

Трудитесь на благо любимой державы,

Чтоб мы становились сильней и богаче,

Вы — гордость народа, вы — добрая слава,

Желаем больших достижений, удачи.

В праздник идей и великих открытий,

Которыми может гордиться страна,

Желаем значительных ярких событий,



Желаем успехов на все времена!

***

Поздравляем всех ученых!

Озаренных, окрыленных,

Знающих все про прогресс,

Давших миру сто чудес!

Разных помним мы людей:

Архимед и Галилей,



Вернадский, Ломоносов, Павлов —Они достойны своих лавров!Каждый светилом пусть станет науки.

***

Раскроет потенциал, не ведает скуки!

Ученые, вам карты все в руки!

***

С Днем российской вас науки



Поздравляю я сердечно,Путь ученого непрост,Он извилист, бесконечен.

Я желаю вам побед,

Новых значимых свершений,

Неожиданных открытий,

Только радостных мгновений.

***

Дни науки для страны

Непременно нам нужны.

Поздравляю вас сердечно

И желаю счастья вечно.

Пусть исполнятся мечты,

Вам мира, света, доброты.

Пусть здоровье прибывает,

Пусть успех не покидает!

Источник: pozdravok.ru