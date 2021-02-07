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Размер своей депутатской зарплаты назвала звезда "Улиц разбитых фонарей"

16:08 07.02.2021 Фото: Кинопоиск
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По словам артистки Анастасии Мельниковой, такая зарплата "абсолютно адекватна".

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Анастасия Мельникова

Должность депутата заксобрания Санкт-Петербурга не приносит российской актрисе Анастасии Мельниковой "неземного" дохода. Об этом она заявила телеканалу НТВ.

"У меня 60 тысяч рублей в месяц", — рассказала она.
По словам артистки, такая зарплата "абсолютно адекватна".

Мельникова — российский политический деятель, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга V и VI созывов с 14 декабря 2011 года, а также заслуженная артистка и телеведущая. Наибольшую известность ей принесла главная женская роль Анастасии Абдуловой в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Опера. Хроники убойного отдела" и "Литейный".

60 тысяч актриса депутат доход Анастасия Мельникова
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