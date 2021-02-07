Размер своей депутатской зарплаты назвала звезда "Улиц разбитых фонарей"

Анастасия Мельникова

Должность депутата заксобрания Санкт-Петербурга не приносит российской актрисе Анастасии Мельниковой "неземного" дохода. Об этом она заявила телеканалу НТВ.

"У меня 60 тысяч рублей в месяц", — рассказала она.

По словам артистки, такая зарплата "абсолютно адекватна".

Мельникова — российский политический деятель, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга V и VI созывов с 14 декабря 2011 года, а также заслуженная артистка и телеведущая. Наибольшую известность ей принесла главная женская роль Анастасии Абдуловой в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Опера. Хроники убойного отдела" и "Литейный".