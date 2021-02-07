Ущерб от штурма Капитолия и заявлений Трампа оценили в США

Госструктуры были вынуждены задействовать дополнительные бюджетные средства. Расходы включали судебные пошлины по многочисленным искам, усиление охраны над сотрудниками избирательных комиссий и восстановительные работы после штурма здания конгресса.

Последствия штурма Капитолия оценены в полмиллиарда долларов Заявления Дональда Трампа о фальсификациях на президентских выборах в ноябре 2020 года, а также массовые беспорядки у здания Капитолия в Вашингтоне обошлись американским налогоплательщикам в 519 миллионов долларов, подсчитали в The Washington Post

Как отмечают авторы материала, госструктуры были вынуждены задействовать дополнительные бюджетные средства. Так, расходы включали судебные пошлины по многочисленным искам, усиление охраны над сотрудниками избирательных комиссий и восстановительные работы после штурма здания конгресса.

По расчетам издания, на развертывание войск Нацгвардии в Вашингтоне до середины марта ушло более 480 миллионов долларов. Еще 28 миллионов потратили на обеспечение безопасности инаугурации нового президента США Джо Байдена.

6 января сторонники Дональда Трампа, на тот момент еще действующего американского президента, штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне. Из-за этого работу конгресса, обсуждавшего итоги выборов, пришлось прервать на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием.