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Ущерб от штурма Капитолия и заявлений Трампа оценили в США

17:26 07.02.2021 Фото: pixabay.com
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Госструктуры были вынуждены задействовать дополнительные бюджетные средства. Расходы включали судебные пошлины по многочисленным искам, усиление охраны над сотрудниками избирательных комиссий и восстановительные работы после штурма здания конгресса.

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Последствия штурма Капитолия оценены в полмиллиарда долларов
Заявления Дональда Трампа о фальсификациях на президентских выборах в ноябре 2020 года, а также массовые беспорядки у здания Капитолия в Вашингтоне обошлись американским налогоплательщикам в 519 миллионов долларов, подсчитали в The Washington Post.
Как отмечают авторы материала, госструктуры были вынуждены задействовать дополнительные бюджетные средства. Так, расходы включали судебные пошлины по многочисленным искам, усиление охраны над сотрудниками избирательных комиссий и восстановительные работы после штурма здания конгресса.
 По расчетам издания, на развертывание войск Нацгвардии в Вашингтоне до середины марта ушло более 480 миллионов долларов. Еще 28 миллионов потратили на обеспечение безопасности инаугурации нового президента США Джо Байдена.
 6 января сторонники Дональда Трампа, на тот момент еще действующего американского президента, штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне. Из-за этого работу конгресса, обсуждавшего итоги выборов, пришлось прервать на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием.
После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на выборах демократа Джо Байдена. Вскоре Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу, передает РИА Новости.
выборы последствия сша штурм Капитолия Дональд Трамп Джо Байден
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