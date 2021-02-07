Грустный клоун: "Новое" лицо Деми Мур на показе Fendi-2021 шокировало поклонников

Над лицом Деми Мур, похоже, действительно серьезно поработали, и да, речь идет именно о филлерах, которые выглядят избыточно на фоне очередной подтяжки.

Новое лицо актрисы буквально шокировало фанатов

Изменения во внешности Деми Мур затмили собой тот инфоповод, по которому знаменитость выходила в свет. В интернет-сообществе до сих пор активно обсуждают не образцы первой кутюрной коллекции Дома Fendi, а метаморфозы лица известной актрисы.

Комментарии различных экспериментов с косметологией и пластикой ранее представляли собой настоящий эксклюзив и являлись поистине редкостью для журналистов, однако, в последнее время ситуация изменилась.

Что с лицом Деми Мур: чем актриса удивила на показе «Фенди-2021»

На подиуме Fendi Деми Мур не была похожа на себя, и шансы на то, что звезда разъяснит ситуацию, сводились к нулю. Поклонникам актрисы хорошо известно: на «перезагрузку» своей внешности она решалась не раз. И как-то комментировать это Мур категорически отказывается.

Новое лицо актрисы буквально шокировало фанатов. Они единогласно отмечают, что на этот раз эксперимент с мастодонтами явно не удался. Деми Мур сравнивают сейчас и с Гуинпленом, и с грустным клоуном, а подытоживая, пользователи соцсетей пишут: «щеки, будто подвязанные ниточками», красоты актрисе однозначно не добавили.

«Без фильтров» у Наоми Кэмпбелл

Глядя на новое лицо Деми Мур, некоторые поклонники предположили, что злую шутку сыграл с ней «контуринг», мол, все дело здесь в неудачном макияже. Фанаты решили подождать, пока знаменитость снова выйдет в свет, чтобы рассмотреть лицо, что называется, «без фильтров».

No Filter — по иронии судьбы, именно так звучит название YouTube-шоу супермодели Наоми Кэмпбелл, на которое она пригласила недавно Деми Мур. Звезды «без фильтров» делились своими секретами. Поклонники поспешили прильнуть к экранам, дабы получше разглядеть: что с лицом Деми Мур.

Наоми и Деми сидели в пол-оборота друг к другу. Свет же был выставлен в оправдание названия шоу – никакой необходимости в фильтрах: высвечена каждая мелочь.

Деми Мур не была такой и в 20 лет

Макияж, как оказалось, ни при чем. Над лицом Деми Мур, похоже, действительно серьезно поработали, и да, речь идет именно о филлерах, которые выглядят избыточно на фоне очередной подтяжки.

Поклонники обратили внимание на выделенные по максимуму контуры лица Деми Мур – она не была такой даже в 20-летнем возрасте с завораживающе объемными, еще юношескими чертами.

58-летняя актриса рассказала Наоми о своем новом хобби: вот уже два года, как ее невероятно увлекли духовные практики. Знаменитость призналась, что они помогают ей избавляться от «душевной боли» и негативного опыта, которого накопилось, увы, очень много.

Источник: pronedra.ru