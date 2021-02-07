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«Вектор» обозначил срок иммунитета после прививки от коронавируса

21:00 07.02.2021 Фото: pixabay.com
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«В большинстве своем люди или не жаловались, или жаловались только на небольшую болезненность в месте инъекции», — проинформировала Татьяна Непомнящих.

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Официальные представители «Вектора» заявляли, что иммунитет к COVID-19 длится около полугода после вакцинации

«Российская наука и медицина vs COVID-19. Вызовы и достижения» – такой стала тема заседания «круглого стола», в ходе которого стали известны результаты испытания вакцины от коронавируса.

И. о. заместителя директора центра по научно-методической работе и международному сотрудничеству «Вектора» Татьяна Непомнящих проинформировала участников заседания о завершении пострегистрационных клинических исследований вакцины против COVID-19.

В исследовании на добровольных началах участвовали граждане в возрасте от 60 лет, уточнила эксперт. Татьяна Непомнящих заверила: серьезные побочные эффекты специалисты не зафиксировали.

Когда появляется и сколько длится иммунитет после прививки от коронавирусной инфекции?

«В большинстве своем люди или не жаловались, или жаловались только на небольшую болезненность в месте инъекции», — проинформировала Татьяна Непомнящих.

По ее словам, вакцина «ЭпиВакКорона», которую разработали в новосибирском центре «Вектор», обеспечивает иммунитет на протяжении года после введения в организм.

Напомним, в сентябре минувшего года официальные представители «Вектора» заявляли, что иммунитет к COVID-19 длится около полугода после вакцинации, и он гарантированно появляется после второй инъекции.

Эффективность «ЭпиВакКороны» оценили в 100%

Разработанная «Вектором» вакцина была зарегистрирована в октябре 2020-го. Это был второй по счету препарат от «Ковида» российского производства.

В конце осени центр получил от Минздрава РФ разрешение на пострегистрационные исследования вакцины на 150-ти добровольцах из возрастной категории 60+. Впоследствии разработчику позволили испытать свой препарат еще на трех тысячах граждан – это тоже были добровольцы.

По итогам испытаний иммунологическую эффективность «ЭпиВакКороны» оценили в 100%.

Первая в мире вакцина от COVID-19 – российский «Спутник V»

Первая в мире вакцина от COVID-19 была разработана специалистами НИЦЭМ им. Гамалеи. Ее назвали «Спутник V». Минздрав РФ зарегистрировал препарат в августе прошлого года.

Российские эксперты уточнили: препарат был создан на базе хорошо изученной медиками платформы аденовирусных векторов человека. Важнейшие преимущества «Спутника V» – отсутствие долгосрочных негативных последствий, эффективность и безопасность, заверили россиян. Записаться на вакцинацию могут сегодня все желающие.

Источник: pronedra.ru

COVID-19 коронавирус прививка срок иммунитета Татьяна Непомнящих «Вектор» Минздрав РФ НИЦЭМ им. Гамалеи
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