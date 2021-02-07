Падает число заразившихся коронавирусом за сутки в России: На 7 февраля менее 17 000, такой прирост держится 6 дней

За все время в стране зарегистрировали 3 967 281 случай COVID-19. Умерли 76 661 больной, из медучреждений выписали более 3,45 миллиона человек.

Рост заболеваемости продолжает падать

За последние сутки в России зарегистрировали 16 048 случаев COVID-19, сообщили в оперштабе 7 февраля. Шестой день подряд показатель ниже 17 тысяч.

Темп прироста снизился до 0,41 процента, у 10,8 процента пациентов болезнь протекает без симптомов. Умерли 432 человека, выздоровели 19 884.

Больше всего новых заразившихся в Москве (2028, днем ранее — 2214), Санкт-Петербурге (1175, накануне — 1248) и Московской области (923), меньше всего — на Чукотке (один), в Ненецком автономном округе (два) и Еврейской автономной области (семь).

За все время в стране зарегистрировали 3 967 281 случай COVID-19. Умерли 76 661 больной, из медучреждений выписали более 3,45 миллиона человек.