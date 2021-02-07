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Фото дня: Дождь и лужи появились в Бердске 7 февраля 2021. Но весенняя погода продлится недолго

16:21 07.02.2021 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Уже вечером в воскресенье на регион обрушится штормовой ветер. В МЧС дали экстренное предупреждение: порывы ветра будут достигать 25 метров в секунду, похолодает до минус 8 градусов. 

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На день в Бердск пришла весна

Плюсовая температура установилась в Бердске в первое воскресенье февраля. Идет мокрый снег с дождем. На дорогах образовались лужи. Фотографиями "весеннего" города с "Курьер. Среда. Бердск" поделились читатели.

Однако, как сообщили "Курьер. Среда. Бердск" в управлении МЧС по Новосибирской области, теплая погода продлится недолго. Уже вечером 7 февраля на регион обрушится штормовой ветер. В спасательном ведомстве дали экстренное предупреждение: порывы ветра будут достигать 25 метров в секунду, похолодает до минус 8 градусов.

Неблагоприятные погодные условия могут вызвать чрезвычайные ситуации в виде оборванных проводов, поваленных деревьев и сорванных крыш.

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Снег тает 7 февраля 2021 в Бердске
ветер мокрый снег чрезвычайные ситуации шторм экстренное предупреждение ГУ МЧС по НСО
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