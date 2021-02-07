Фото дня: Дождь и лужи появились в Бердске 7 февраля 2021. Но весенняя погода продлится недолго

Уже вечером в воскресенье на регион обрушится штормовой ветер. В МЧС дали экстренное предупреждение: порывы ветра будут достигать 25 метров в секунду, похолодает до минус 8 градусов.

На день в Бердск пришла весна

Плюсовая температура установилась в Бердске в первое воскресенье февраля. Идет мокрый снег с дождем. На дорогах образовались лужи. Фотографиями "весеннего" города с "Курьер. Среда. Бердск" поделились читатели.

Однако, как сообщили "Курьер. Среда. Бердск" в управлении МЧС по Новосибирской области, теплая погода продлится недолго. Уже вечером 7 февраля на регион обрушится штормовой ветер. В спасательном ведомстве дали экстренное предупреждение: порывы ветра будут достигать 25 метров в секунду, похолодает до минус 8 градусов.

Неблагоприятные погодные условия могут вызвать чрезвычайные ситуации в виде оборванных проводов, поваленных деревьев и сорванных крыш.