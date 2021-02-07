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Когда под лживым предлогом человека вовлекают в акции "поддержки" Путина - это уже перебор

16:54 07.02.2021
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А студентов МГЮА сделали реальными пешками в пропагандистской игре.

В рубрику "Сообщи свою новость" написал Аркадий:

-К вопросу, как у нас "поддерживают" Путина. О том, что мероприятия с Путиным - это отрепетированные фальшивки, писали давно. Помним, как он демонстративно на камеру крестился в купели с подогревом, или встречался с работниками завода... На деле - с переодетыми в рабочие спецовки сотрудниками собственной охраны. Но когда под лживым предлогом человека вовлекают в акции "поддержки" Путина - это уже перебор. А студентов МГЮА сделали реальными пешками в пропагандистской игре "за Путина". Как это мерзко!

пропагандист студент фальшивки
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Люди искренне поддерживают Путина?

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