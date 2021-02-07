07.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Деньги / Общество

"Пенсии маленькие? Вспомните 1999 год": Возмутилась жалующимися на низкие пенсии россиянами Симоньян

18:09 07.02.2021 Фото: инстаграм
0

По ее словам, экономическая разруха и гражданская война сейчас прекратились. Она уверена, что пенсии будут расти.

% name% title
Маргарита Симоньян

Главный редактор RT Маргарита Симоньян напомнила россиянам, жалующимся на маленькие пенсии, о кризисных 90-х годах.

По её словам, тогда людям месяцами не платили пенсии и зарплаты. Ныне пенсии несравнимо больше и будут расти. Об этом журналист заявила в эфире YouTube программы «Соловьев Life».

«Мы с дрожью вспоминаем, как мы жили в 99-м году. Это же объективный факт. Когда сейчас говорят — пенсии маленькие… Пенсии маленькие, конечно! Но они гораздо больше, несопоставимо, на порядок больше, чем они были. И растут, и будут расти, дайте только время нашей стране нормально развиваться без потрясений. Более того, их вообще не платили, про это забыли? Учителям не платили, бюджетникам не платили. Вообще давали там шприцами и мухоморами зарплаты людям», — сказала Симоньян.

По ее словам, экономическая разруха и гражданская война сейчас прекратились. А еще в 1999 году в Краснодаре собирали гуманитарную помощь — «газировку, зеленку и теплые носки для людей в армии».

главный редактор девяностые маленькие пенсии Маргарита Симоньян
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Согласны с главредом?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Главные церковные праздники и посты в 2021 году: все даты
18:20 07-02-2021
Главные церковные праздники и посты в 2021 году: все даты
Разбился сноубордист при спуске с горы Мустаг в Шерегеше
18:17 07-02-2021
Разбился сноубордист при спуске с горы Мустаг в Шерегеше
Красота из TikTok - темные круги под глазами в тренде
18:15 07-02-2021
Красота из TikTok - темные круги под глазами в тренде
"Пенсии маленькие? Вспомните 1999 год": Возмутилась жалующимися на низкие пенсии россиянами Симоньян
18:09 07-02-2021
Новые правила: Как собирать валежник в лесу с 2021 года и не нарваться на штраф
18:01 07-02-2021
Новые правила: Как собирать валежник в лесу с 2021 года и не нарваться на штраф
Политика Навального - популизм и национализм: Явлинский раскритиковал основателя ФБК
17:56 07-02-2021
Политика Навального - популизм и национализм: Явлинский раскритиковал основателя ФБК
Когда сажать бархатцы на рассаду, чтобы они завели в мае 2021 года? Как правильно это сделать?
17:50 07-02-2021
Когда сажать бархатцы на рассаду, чтобы они завели в мае 2021 года? Как правильно это сделать?
Автозаки и ограждения появились в центре Новосибирска 2
17:38 07-02-2021
Автозаки и ограждения появились в центре Новосибирска
Кормят и лечат пассажиров задержанного из-за схода с рельсов 17 вагонов поезда Владивосток-Москва
17:32 07-02-2021
Кормят и лечат пассажиров задержанного из-за схода с рельсов 17 вагонов поезда Владивосток-Москва
Ущерб от штурма Капитолия и заявлений Трампа оценили в США
17:26 07-02-2021
Ущерб от штурма Капитолия и заявлений Трампа оценили в США