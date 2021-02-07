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Автозаки и ограждения появились в центре Новосибирска

17:38 07.02.2021 Фото: Ирина Беляева/тайга.инфо
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Полицейские и ОМОН стоят около выходов метро на станции Площадь Ленина и Красный проспект, хотя никаких акций на 7 февраля в столице Сибири нет.

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Так сейчас выглядит центр Новосибирска

Площадь Ленина в Новосибирске закрыта ограждениями 7 февраля. Там дежурит полиция и ОМОН, передает корреспондент Тайги.инфо. На проезжей части припаркованы несколько автозаков, хотя никаких акций протеста в городе не запланировано.

Также полицейские и ОМОН стоят около выходов метро на станции Площадь Ленина и Красный проспект, а на центральной улице города практически на каждом перекрестке стоят автомобили ДПС.

В МВД информацию о перекрытиях традиционно не комментируют.

7 февраля автозаки новосибирск площадь Ленина МВД ОМОН
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От редакции

К чему готовятся?

Аноним, 07 февраля 2021 17:49
Привычка...
Аноним, 07 февраля 2021 17:55
Трясучка напала на властьимущих?
Пишут в СМИ, что в Питере тоже самое, хотя никаких акций нет в городе.
Так кто оплатит эти "баррикадные" устройства?

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