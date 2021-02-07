Автозаки и ограждения появились в центре Новосибирска

Площадь Ленина в Новосибирске закрыта ограждениями 7 февраля. Там дежурит полиция и ОМОН, передает корреспондент Тайги.инфо. На проезжей части припаркованы несколько автозаков, хотя никаких акций протеста в городе не запланировано.
Также полицейские и ОМОН стоят около выходов метро на станции Площадь Ленина и Красный проспект, а на центральной улице города практически на каждом перекрестке стоят автомобили ДПС.
В МВД информацию о перекрытиях традиционно не комментируют.
Пишут в СМИ, что в Питере тоже самое, хотя никаких акций нет в городе.
Так кто оплатит эти "баррикадные" устройства?