Москвичка прокатилась в такси и забыла сумку. Со счета украли 1 млн рублей

Девушка обратилась с заявлением в полицию днем 6 февраля. По ее словам, она села в такси на Новослободской улице. В нем она оставила сумку с телефоном и документами.

В Москве девушка потеряла миллион рублей после поездки на такси

Девушка в Москве забыла сумку с телефоном в такси, а после обнаружила, что с ее счета в банке списаны более одного миллиона рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД России.

Девушка обратилась с заявлением в полицию днем 6 февраля. По ее словам, она села в такси на Новослободской улице. В нем она оставила сумку с телефоном и документами.

"После девушка заметила, что с ее банковского счета пропали денежные средства в размере более одного миллиона рублей", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража", часть 4 статьи 158 УК РФ.