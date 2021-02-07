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Чем опасны многоразовые маски и как за ними ухаживать

20:44 07.02.2021 Фото: pixabay
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Многие предпочитают одноразовым защитным маскам многоразовые тканевые, ведь у них есть некая индивидуальность: цвет, рисунок, украшения.

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Токсиколог объяснил, когда маска может навредить

Как правильно ухаживать за многоразовыми защитными масками, чтобы соблюсти баланс между утилитарностью и красотой, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов.

Многие предпочитают одноразовым защитным маскам многоразовые тканевые, ведь у них есть некая индивидуальность: цвет, рисунок, украшения.

Тканевые маски мы обрабатываем точно так же, как любое белье, то есть стираем в соответствии с тем материалом, из которого они изготовлены. Делать это нужно довольно часто, так как маски выполняют свою функцию лишь определенное количество часов, отметил в интервью радио Sputnik врач-терапевт высшей категории, токсиколог, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов.

"Желательно иметь несколько тканевых масок на смену: одна рассчитана на сутки ношения и после подлежит стирке. Идеальный вариант: постирали в стиральной машинке, высушили, погладили. Желательно, чтобы маски были стирабельны, выдерживали многократную стирку, отжим, сушку и проглаживание. Естественно, если маска будет со стразиками, еще с чем-нибудь, то она будет красивая и замечательная, но совершенно непригодная для многократной носки и обработки, поэтому здесь нужно находить баланс между утилитарностью и красотой. Украшения можно сделать съемными и приделывать, когда надеваете маску", – посоветовал Алексей Водовозов.

Токсиколог предупредил, что не стоит обрабатывать маски дезинфицирующими средствами – это может быть небезопасно, можно надышаться вредными испарениями. Не подходит для этой цели и спирт.
"Приходится читать предложения обработать маски спиртом. Так вы просто надышитесь испарениями спирта, не исключено, что разойдется некоторое опьянение, мало того, не исключено, что если очень сильно постараться, оно будет определяться при помощи алкотестеров, то есть за руль вы сесть не сможете. Ну и конечно же, никакими другими составами, антисептиками, хлоркой или еще чем-нибудь обрабатывать нельзя", – сказал Алексей Водовозов.

По его словам, если вы не хотите связываться с длительной обработкой, вместо тканевых масок можно использовать респираторы второго класса защиты.
"Они сейчас есть разноцветные, в том числе с принтами, и стоят уже вполне вменяемых денег, особенно если брать оптом штук 20–50: стоимость падает ниже 100 рублей и приближается к 50-ти. Они вполне могут быть более полноценной, безопасной и эффективной заменой, если вы не хотите связываться с длительной обработкой и другими ограничениями, связанными именно с тканевыми масками", – отметил Алексей Водовозов.

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