2 сильных молитвы от алкоголизма мужа

Молитва от алкоголизма мужа, которая поможет ему даже на расстоянии

Предлагаю Вашему вниманию очень сильную молитву от алкоголизма мужа, которая поможет ему даже на расстоянии.

Самое страшное в семье- это страдающий алкоголизмом человек.

Мне искренне жаль тех женщин, которые несут свой тяжкий крест- не бросая мужа, а пытаясь спасти его.



Я Вам гарантирую, что молитвы, которые Вы получите абсолютно бесплатно, обязательно купируют алкогольные позывы Вашего супруга.

Когда это наступит, я сказать не могу, но в бесценной рукописи, которая мне досталась по наследству, эти молитвы фигурируют как одни из самых сильных.

И обращены они будут к Блаженной Старице Матроне Московской.

О, Блаженная Старица Матрона Московская, с мольбой обращаюсь к тебе. Не за богатством и достатком, а по поводу пьющего мужа. Освободи его своей милостью от алкогольного пристрастия и не позволь погибнуть бессмертной душе. Как только он тронет бутылку, стукни его по затылку. Как только выпьет глоток, ему будет худо чуток. Как только он снова напьется, пусть сразу в истерике бьется. Слезы прольются из глаз, выпьет в последний он раз. Да будет воля твоя. Аминь.

Есть еще одна молитва от алкогольной пристрастии мужа, которую следует читать до полного его выздоровления.

Обращаюсь к тебе, Матрона Московская, умоляю тебя, помоги. Уйми алкоголизм проклятый и освободи моего мужа от ядовитого пристрастия. Коли Господь попустил наказание, попроси его о милости. Прости мне все грехи содеянные и ниспошли с небес светлое избавление. Как муж к алкоголю притронется, пусть сразу прозрение откроется. Как только захочет испить, его станет рвота кривить. Да будет воля твоя. Аминь.

Молитвы на избавление от алкоголизма следует читать украдкой, находясь на расстоянии от любимого мужа. Вы запросто можете пойти к подруге и нашептывать там молитвенные строчки.

Я Вас очень прошу поделиться этими молитвами со своими друзьями из социальных сетей, используя специальные кнопочки.



Ведь помощь может потребоваться и тем, кто еще не знает о сильных молитвах, обращенных к Матроне Московской.

Да поможет Вам Бог!

Источник: 100molitv.ru