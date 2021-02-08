07.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

2 сильных молитвы от алкоголизма мужа

02:00 08.02.2021 Фото: pxhere.com
0

Самое страшное в семье- это страдающий алкоголизмом человек.

% name% title
Молитва от алкоголизма мужа, которая поможет ему даже на расстоянии
Сюжет: Православные обряды
% name% title

2 сильных молитвы от алкоголизма мужа7 февраля важный праздник Иконы Божией Матери «Утоли моя печали». Чем известна икона и кому помогает?Ещё 772 новостей

Предлагаю Вашему вниманию очень сильную молитву от алкоголизма мужа, которая поможет ему даже на расстоянии.

Самое страшное в семье- это страдающий алкоголизмом человек.
Мне искренне жаль тех женщин, которые несут свой тяжкий крест- не бросая мужа, а пытаясь спасти его.

Я Вам гарантирую, что молитвы, которые Вы получите абсолютно бесплатно, обязательно купируют алкогольные позывы Вашего супруга.

Когда это наступит, я сказать не могу, но в бесценной рукописи, которая мне досталась по наследству, эти молитвы фигурируют как одни из самых сильных.

И обращены они будут к Блаженной Старице Матроне Московской.

О, Блаженная Старица Матрона Московская, с мольбой обращаюсь к тебе. Не за богатством и достатком, а по поводу пьющего мужа. Освободи его своей милостью от алкогольного пристрастия и не позволь погибнуть бессмертной душе. Как только он тронет бутылку, стукни его по затылку. Как только выпьет глоток, ему будет худо чуток. Как только он снова напьется, пусть сразу в истерике бьется. Слезы прольются из глаз, выпьет в последний он раз. Да будет воля твоя. Аминь.

Есть еще одна молитва от алкогольной пристрастии мужа, которую следует читать до полного его выздоровления.

Обращаюсь к тебе, Матрона Московская, умоляю тебя, помоги. Уйми алкоголизм проклятый и освободи моего мужа от ядовитого пристрастия. Коли Господь попустил наказание, попроси его о милости. Прости мне все грехи содеянные и ниспошли с небес светлое избавление. Как муж к алкоголю притронется, пусть сразу прозрение откроется. Как только захочет испить, его станет рвота кривить. Да будет воля твоя. Аминь.

Молитвы на избавление от алкоголизма следует читать украдкой, находясь на расстоянии от любимого мужа. Вы запросто можете пойти к подруге и нашептывать там молитвенные строчки.
Я Вас очень прошу поделиться этими молитвами со своими друзьями из социальных сетей, используя специальные кнопочки.

Ведь помощь может потребоваться и тем, кто еще не знает о сильных молитвах, обращенных к Матроне Московской.

Да поможет Вам Бог!

Источник: 100molitv.ru

алкоголизм алкоголь молитвы молиться муж церковь
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

В вашей семье есть проблемы, связанные с алкоголем?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

С Днем военного топографа 2021 мужественные поздравления в праздник 8 февраля
03:00 08-02-2021
С Днем военного топографа 2021 мужественные поздравления в праздник 8 февраля
2 сильных молитвы от алкоголизма мужа
02:00 08-02-2021
2 сильных молитвы от алкоголизма мужа
День военного топографа в России отмечается 8 февраля : История профессиональной даты
01:00 08-02-2021
День военного топографа в России отмечается 8 февраля : История профессиональной даты
Почему мужчины изменяют женам, но продолжают жить с ними?
23:30 07-02-2021
Почему мужчины изменяют женам, но продолжают жить с ними?
Главные заговоры в новолуние 11 февраля 2021 года на деньги и богатство
23:00 07-02-2021
Главные заговоры в новолуние 11 февраля 2021 года на деньги и богатство
День российской науки 2021: Классные интеллектуальные и смешные поздравления на 8 февраля для каждого 1
22:30 07-02-2021
День российской науки 2021: Классные интеллектуальные и смешные поздравления на 8 февраля для каждого
Грустный клоун: "Новое" лицо Деми Мур на показе Fendi-2021 шокировало поклонников 1
22:00 07-02-2021
Грустный клоун:
Лунный календарь посева рассады на 8 февраля 2021 года
21:30 07-02-2021
Лунный календарь посева рассады на 8 февраля 2021 года
«Вектор» обозначил срок иммунитета после прививки от коронавируса
21:00 07-02-2021
«Вектор» обозначил срок иммунитета после прививки от коронавируса
Чем опасны многоразовые маски и как за ними ухаживать 2
20:44 07-02-2021
Чем опасны многоразовые маски и как за ними ухаживать