День военного топографа в России отмечается 8 февраля : История профессиональной даты

Начало военно-топографической службе в русской армии положили 40 офицеров — колонновожатых, геодезистов и топографов. Они вошли в Генеральный штаб, появившийся в 1763 году.

Ежегодно в России 8 февраля отмечается День военного топографа

Ежегодно в России 8 февраля отмечается День военного топографа. Официально этот профессиональный праздник установлен в 2003 году приказом министра обороны и дата праздника — 8 февраля, которая выбрана не случайно.

(27 января) 8 февраля 1812 года было утверждено Положение для военного топографического дела. Структура, созданная указом императора Александра I, несколько раз меняла статус. В наши дни это Военно-топографическое управление Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

Сама же история топографических изысканий имеет еще более давнюю историю. Путешествия землепроходцев и мореплавателей были бы бессмысленны без создания картографических материалов. Первый русский атлас «Чертежная карта Сибири» составил географ Ремезов в 1701 году и преподнес его императору Петру I. Спустя десять лет, в 1711 году, в русской армии была образована квартирмейстерская часть, в обязанности которой входило в том числе снабжение войск картами. Также при Петре I в Москве была организована Школа математических и навигационных наук, где готовили астрономов, геодезистов и топографов.

Начало военно-топографической службе в русской армии положили 40 офицеров — колонновожатых, геодезистов и топографов. Они вошли в Генеральный штаб, появившийся в 1763 году. В 1797 году было учреждено Депо карт, которое должно было заниматься упорядочением всех созданных к тому времени картографических материалов.

В 1812 году Депо карт было переименовано в Военно-топографическое депо и утверждено Положение для военного топографического дела.

Интересно, что первое в мире специализированное военное училище топографов появилось в России. Оно открылось в 1822 году при Корпусе военных топографов. До 1923 года российская военно-топографическая служба именовалась Корпусом военных топографов, а в последующие годы несколько раз переименовывалась. В 1991 году была образована Военно-топографическая служба Вооруженных сил России, которая в 1992 году была преобразована в Топографическую службу Вооруженных сил Российской Федерации (ТС ВС России).

В настоящее время ТС ВС России — формирование (специальная служба), специальные части и предприятия, предназначенные для выполнения геодезических, топографических и картографических работ и обеспечения войск (сил) топографическими картами, геодезическими данными и другими сведениями о местности на театрах военных действий.

Топографическая служба всегда была особо секретной — ведь любое сражение начиналось именно с карты, а добыть карты противника было сверхзадачей для воинов во все времена. Иногда полученные сведения оказывали решающее значение в битве.

Так, в 1943 году советской разведке стало известно, что в Германии печатаются сотни тысяч листов карт Орловской, Белгородской и Курской областей. Эта информация легла в основу плана массированной обороны и последующего наступления Советской армии на Курской дуге. Что касается советских топографов, геодезистов и картографов, то в годы Великой Отечественной войны более 4 тысяч из них были удостоены высоких государственных наград.

В наши дни труд топографа остается почетным, хотя специфика работы этих специалистов меняется постоянно — с развитием современной техники. На помощь топографам приходят спутники, лазерные и кварцевые приборы. Однако никакая техника не способна заменить опыт и знания человека, и сегодня военные топографы принимают слова благодарности за свой ответственный труд.

Источник: calend.ru