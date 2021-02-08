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С Днем военного топографа 2021 мужественные поздравления в праздник 8 февраля

03:00 08.02.2021 Фото: pixnio.com
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Дата выбрана не просто. Это долгая история, начавшаяся еще в 12 году девятнадцатого века.

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Каждый год в России 8 февраля отмечается День военного топографа

Каждый год в России 8 февраля отмечается День военного топографа. Дата выбрана не просто. Это долгая история, начавшаяся еще в 12 году девятнадцатого века. В данный период был утвержден особый сводник правил для военного топографического дела. Структурированная система, организованная еще при царе, периодически меняла свой особый статус. В настоящее время организация именуется военно-топографическое управление Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. Какого числа отмечаем День военного топографа - 8 февраля.

***

С днем топографа ребята,

С праздником вас всех друзья,
Мы признаться очень рады,
Что большая мы семья.
Доставай скорей бутылку,
Доставай и не робей,
Будет поднимать бокалы,
За родных и за друзей.
Тост поднимем за здоровье,
И за службу вскинем тост,
Попрошу вас всех ребята,
Нука встаньте в полный рост.
Выпьем братья за дружину,
За топографов давай,
Вы для нас всегда трудитесь,
Ну давай-ка наливай.

***

С днем топографа - военных,
С днем топографа друзья,
С днем топографа – людей,
С днем топографа – страна.
Вы несете годы службу,
Помогаете стране,
И неважно, что ваш день
Отмечают в феврале.

Мы вас ценим ежедневно,
Уважаем и храним,
Ведь мы вражеское племя,
Только с вами победим.
Говорю всем вам спасибо,
Будьте счастливы всегда,
Пусть вас по жизнь окружают,
Только близкие друзья.

***

Найти расположение главного врага,
И рассказать - где он затаился,
Лишь справиться с этим человек,
Который, на топографа учился.
Поэтому мы вас благодарим,
И труд на службе ваш, очень ценим,
С военным днем топографа друзья,

Сегодня настал день восьмое февраля.

***

Разметка на картах, нанес все объекты,
Отметил куда нам не стоит идти,
Военный топограф - нам вместо радара,
Покажет где пробраться, чтоб не сбиться с пути.
Мы скажем спасибо, тому человеку,
Который всегда помогал нам в делах,

Военный топограф ты для солдата,
Как свет в темноте, как на небе звезда.
Сегодня твой праздник и стоит поздравить,
Сказать, что ты очень хороший мужик,
Спасибо еще раз за то, что ты сделал,
Желаю, чтоб со временем, твой взор не поник.

***

Нанести масштаб, определить объект,

Сможет лишь один, в мире человек.
Трудится всегда, он в поте лица,
Составляя карты высшего образца.
Только раз в году, отдых позволяет,
Потому что праздник близится к нему,
Вот поэтому все мы поздравляем,
И желаем здравия огромного ему.

***

День военного топографа, это не просто дата,
Сегодня поздравляют, важного солдата.
Он служит отчизне, и всегда знает,
Где склады враги, спрятать успевают.
Мастер он по тактике, и расположению,
И всегда подскажет, как надо идти в бой.
Спасибо вам большое мы вас поздравляем,
Ведь приятно знать, что он всегда с тобой.

***

Со времен древних греков, позже и на Руси,
Обучили человека, для расстановки сил,
И топографом назвали, важным военным,
Он всегда в своих делах, всегда занят делом.
Нанесет на карту местность, что и как расскажет,
Где запрятались враги, конечно же покажет.
Но сегодня день особый все мы отмечаем,

С днем военного топографа парней поздравляем.
Пусть по службе счастье будет, и уйдут преграды,
Радуйтесь друзья по жизни и будут вам награды.

Источник: pozdravkin.com

8 февраля 2021 День военного топографа поздравления стихи
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С днем топографа друзья!

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