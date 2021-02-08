С Днем военного топографа 2021 мужественные поздравления в праздник 8 февраля

Дата выбрана не просто. Это долгая история, начавшаяся еще в 12 году девятнадцатого века.

Каждый год в России 8 февраля отмечается День военного топографа

Каждый год в России 8 февраля отмечается День военного топографа. Дата выбрана не просто. Это долгая история, начавшаяся еще в 12 году девятнадцатого века. В данный период был утвержден особый сводник правил для военного топографического дела. Структурированная система, организованная еще при царе, периодически меняла свой особый статус. В настоящее время организация именуется военно-топографическое управление Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. Какого числа отмечаем День военного топографа - 8 февраля.

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С днем топографа ребята,



С праздником вас всех друзья,Мы признаться очень рады,Что большая мы семья.Доставай скорей бутылку,Доставай и не робей,Будет поднимать бокалы,За родных и за друзей.Тост поднимем за здоровье,И за службу вскинем тост,Попрошу вас всех ребята,Нука встаньте в полный рост.Выпьем братья за дружину,За топографов давай,Вы для нас всегда трудитесь,Ну давай-ка наливай.

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С днем топографа - военных,

С днем топографа друзья,

С днем топографа – людей,

С днем топографа – страна.

Вы несете годы службу,

Помогаете стране,

И неважно, что ваш день

Отмечают в феврале.



Мы вас ценим ежедневно,Уважаем и храним,Ведь мы вражеское племя,Только с вами победим.Говорю всем вам спасибо,Будьте счастливы всегда,Пусть вас по жизнь окружают,Только близкие друзья.

***

Найти расположение главного врага,

И рассказать - где он затаился,

Лишь справиться с этим человек,

Который, на топографа учился.

Поэтому мы вас благодарим,

И труд на службе ваш, очень ценим,

С военным днем топографа друзья,



Сегодня настал день восьмое февраля.

***

Разметка на картах, нанес все объекты,

Отметил куда нам не стоит идти,

Военный топограф - нам вместо радара,

Покажет где пробраться, чтоб не сбиться с пути.

Мы скажем спасибо, тому человеку,

Который всегда помогал нам в делах,



Военный топограф ты для солдата,Как свет в темноте, как на небе звезда.Сегодня твой праздник и стоит поздравить,Сказать, что ты очень хороший мужик,Спасибо еще раз за то, что ты сделал,Желаю, чтоб со временем, твой взор не поник.

***

Нанести масштаб, определить объект,



Сможет лишь один, в мире человек.Трудится всегда, он в поте лица,Составляя карты высшего образца.Только раз в году, отдых позволяет,Потому что праздник близится к нему,Вот поэтому все мы поздравляем,И желаем здравия огромного ему.

***

День военного топографа, это не просто дата,

Сегодня поздравляют, важного солдата.

Он служит отчизне, и всегда знает,

Где склады враги, спрятать успевают.

Мастер он по тактике, и расположению,

И всегда подскажет, как надо идти в бой.

Спасибо вам большое мы вас поздравляем,

Ведь приятно знать, что он всегда с тобой.

***

Со времен древних греков, позже и на Руси,

Обучили человека, для расстановки сил,

И топографом назвали, важным военным,

Он всегда в своих делах, всегда занят делом.

Нанесет на карту местность, что и как расскажет,

Где запрятались враги, конечно же покажет.

Но сегодня день особый все мы отмечаем,



С днем военного топографа парней поздравляем.Пусть по службе счастье будет, и уйдут преграды,Радуйтесь друзья по жизни и будут вам награды.

Источник: pozdravkin.com