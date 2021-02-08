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Странный космический сигнал через каждые 16 дней фиксируют астрономы. Кто пытается связаться с Землей?

05:00 08.02.2021 Фото: pixabay.com
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«Четыре дня кряду из таинственного источника исходят один или два всплеска, после чего наступает 12-дневное затишье», — заявили авторы очередного исследования.

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Астрономы акцентируют внимание на мощнейших вспышках излучения в радиочастотном спектре, продолжающихся всего несколько миллисекунд

Иностранным астрономам впервые удалось зафиксировать быстрый радиовсплеск, которому свойственно все время повторяться в рамках регулярного цикла. Специалисты подсчитали: мощнейший сигнал поступает на нашу планету из глубин космического пространства с периодичностью в 16 дней.

Материалы исследования доступны на портале препринтов arXiv. В статье речь пойдет об одном из таинственных сигналов, которые ученые систематически фиксируют уже далеко не первый год. Исследователи дали им единое наименование – Fast radio burst (FRB).

Астрономы акцентируют внимание на мощнейших вспышках излучения в радиочастотном спектре, продолжающихся всего несколько миллисекунд. Однако, за столь короткий промежуток времени сигналы испускают такое же количество энергии, сколько могут дать сотни миллионов Солнц, отметили специалисты.

Аномальный сигнал из космоса повторяется каждые 16 дней

Ранее ученые полагали, что имеют дело с уникальными сигналами, «вспыхивающими» всего раз и не повторяющимися. Науке известны на сегодня свыше 150-ти FRB, и повторился из них всего десяток. Астрономы сообщили, что только несколько раз проследили сигналы вплоть до их потенциального источника, которым являются галактики, располагающиеся в далекой глубине космического пространства.

Одному из аномальных сигналов ученые дали название FRB 180916.J0158+65. Именно его астрономы и попытались детально описать в материалах нового исследования. Сигнал поистине странно следует конкретному циклу, констатировали специалисты.

«Четыре дня кряду из таинственного источника исходят один или два всплеска, после чего наступает 12-дневное затишье», — заявили авторы очередного исследования.

Обсерватория Канады вела наблюдения 409 дней

Характерно, что каждую повторную вспышку ученые характеризуют как более слабую, чем предыдущая, и все повторяется заново ровно через 12 дней. Средний цикл – 16,35 суток. В подсчете интервалов исследователям помогли наблюдения, проведенные обсерваторией Канады. Они продолжались в течение 409 дней.

Чтобы объяснить этот феномен, эксперты прибегли к компьютерному моделированию. Специалисты указали в итоге на иные космические объекты, которым свойственно демонстрировать периодичность. Речь идет о бинарных системах – черных дырах и звездах.

Черная дыра с массой звезды

Ученые предположили, что 16 дней – это орбитальный период некоего космического объекта, обращенного к Земле только какой-то определенной частью орбиты.

По предварительным подсчетам специалистов, объект, о котором идет речь, находится на самой окраине спиральной галактики – в звездообразующей области. Расстояние до Земли составляет при этом около 500 млн световых лет, уточнили авторы исследования.

«Следовательно, объект никак не может представлять собой сверхмассивную черную дыру, — пришли к выводу ученые. — Однако, мы не исключаем, что имеем дело с черной дырой с массой звезды».

Что же касается стабильно повторяющегося цикла, то астрономы объясняют его гравитационным воздействием некоего объекта, расположенного по соседству. Есть, впрочем, и другая гипотеза: сигналы FRB периодически блокируют приливные силы черных дыр.

Источник: pronedra.ru

астрономы космос сигнал из космоса ученые arXiv
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