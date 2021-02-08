Детальный гороскоп для каждого знака зодиака индивидуально на неделю с 8 по 14 февраля 2021 года

Тема денег, богатства и работы для многих из нас станет главной в период с 8 по 14 число. Именно поэтому стоит сфокусироваться на том, что происходит на работе и в бизнесе.

Февраль многие астрологи считают самым благоприятным месяцем зимы

Февраль многие астрологи считают самым благоприятным месяцем зимы. Вторая его неделя обещает быть более спокойной, нежели первая, поскольку энергетика звезд и планет станет немного спокойнее.

Большое значение иметь будет то, что мы говорим. Нужно опасаться семи фраз, которые ставят перед нами барьеры. Особенно ощутимыми эти барьеры станут в финансовой сфере. Тема денег, богатства и работы для многих из нас станет главной в период с 8 по 14 число. Именно поэтому стоит сфокусироваться на том, что происходит на работе и в бизнесе.

Овен

Привлечь счастье и успех Овнам помогут позитивные установки на каждый день. Нужно говорить себе почаще что-нибудь хорошее и мотивирующее, а также поменьше сомневаться в себе. Сейчас такое время, когда даже небольшая капля сомнений может стать причиной череды проигрышей, проблем и неурядиц. Это очень опасное время для бездействия. Успех может просто исчезнуть. В любовной сфере Овнам также стоит проявлять чуть больше активности. Возможно, пришло время сделать какой-то подарок близким. Одиноким Овнам нужно больше знакомиться.

Телец

Тельцам нужно научиться управлять эмоциями. В противном случае будет много ссор и конфликтов, которые не просто выбьют их из колеи, а наполнят их жизнь хаосом и проблемами. Ключ к успеху на этой неделе — в поиске компромиссов. Тельцам стоит поберечь свои нервы. Сейчас подходящее время для поездок, смены обстановки, перестановки мебели и дорогостоящих покупок. Шопинг будет полезен только в том случае, если он вынужден и запланирован. Если захочется просто побаловать себя чем-то, лучше этого не делать.

Близнецы

У Близнецов самой важной на этой неделе станет сфера финансов. В ней наступит некоторое затишье, которым можно воспользоваться в своих целях. Людям этого Знака стоит следовать правилам успеха, которые проверены временем. Настало время реализации своих целей и мечтаний. В любовной сфере Близнецы тоже получат мощный позитивный заряд энергии от звезд и планет. Это будет время, когда можно угнаться за двумя зайцами и усидеть на двух стульях. Самое главное — заменить чрезмерную активность на своевременный отдых, чтобы не перегорать.

Рак

У Раков начинается очень благоприятный период для самоанализа и духовных практик. Это значит, что можно будет обрести внутреннюю гармонию и спокойствие, найти ответы на волнующие жизненные вопросы. Есть семь признаков того, что Раки уже находятся в гармонии с собой. Если это так, то в ближайшую неделю этих людей может ожидать успех в большинстве дел, которые им предстоит решать. Сейчас нельзя упускать никаких деталей. Важна каждая мелочь. Многих Раков ждут приятные внеплановые изменения в любви.

Лев

У Львов наступает благоприятный период в любви. Их энергетика будет очень мощной, поэтому они смогут побороть свои страхи и неуверенность. Это будет идеальное время для извинений и примирения. С большой вероятностью Львам удастся решить все внутренние проблемы в семье. Также ночные светила им помогут преодолеть барьеры в сознании, мешающие разбогатеть. В конце рабочей недели наступит благоприятное время для начала новых проектов и продвижения идей. Львам может поступить предложение с другого места работы.

Дева

У Дев сейчас то самое время, когда без особого труда можно притягивать желаемое силой мысли. В этом им поможет созидательное мышление. Не стоит таить в себе обиды, разрабатывать планы мести, разжигать агрессию. Все это провоцирует неудачи. Начало недели подходит для духовных практик и осознанных сновидений. На выходных Девам захочется сменить приоритеты, но астрологи настоятельно рекомендуют этого не делать. Энергетика недели плохо подходит для кардинальных перемен в жизни. Это может стать началом неблагоприятного периода.

Весы

В период с 8 по 12 февраля Весов ожидают некоторые трудности в общении с людьми. Дело в том, что от окружающих может исходить много негатива и критики, что может выбить из колеи и лишить уверенности в себе. Эксперты рекомендуют людям этого Знака помнить про советы о том, как оставаться спокойными даже в самой сложной ситуации. 13 и 14 числа обстановка стабилизируется, но не до конца. Выходные лучше провести рядом с близкими, родственниками и друзьями. Не нужно думать о проблемах, работе, делах.

Скорпион

Скорпионы на этой неделе будут удачливыми и успешными, но им то и дело будет не хватать сил и энергии на решение каких-то важных проблем. Для активации внутренних ресурсов можно воспользоваться стимуляцией точки фэн-фу. Это простой способ сохранить и приумножить силы. На радаре могут возникнуть новые проблемы, но это не значит, что они не решаемы. Скорпионы смогут преодолеть все, что приготовила им судьба. Самое главное сейчас — перестать руководствоваться своими внутренними «хочу». Нужно заниматься своими обязанностями и перестать быть эгоистами.

Стрелец

Окружающие часто внушают нам ложные деструктивные истины, пусть даже порой и не специально. Стрельцам в период с 8 по 14 февраля стоит думать преимущественно своей головой, обходя стороной непрошеные советы. Астрологи отмечают, что сейчас людям этого Знака строго противопоказано расточительство финансов и времени. Нужно правильно планировать дела и поменьше рисковать. В любовной сфере стоит проявлять больше отзывчивости. Нельзя давать пустые обещания, особенно второй половинке. Это чревато ссорами.

Козерог

Уже в понедельник утром Козероги смогут стать продуктивнее и креативнее благодаря мощной Венере. Если вдруг у них не получится осуществить связь с данной планетой, поймать состояние потока помогут шесть полезных способов. Неделя идеально подходит для уборки, домашних дел, покупки мебели, перестановки, путешествий. Астрологи советуют доводить дела до конца. В любви многим Козерогам удастся открыть новые грани, доселе им неизвестные. Не нужно переоценивать себя, но и бояться идти вперед тоже не стоит.

Водолей

У Водолеев начинается период, когда может появиться необходимость в неожиданных покупках, не запланированных ранее. Самые лучшие талисманы для шопинга помогут им не потратить деньги зря. Нужно смотреть в оба, потому что недоброжелатели будут умело расставлять сети. Это касается также сфер любви и дружбы. Кто-то может распускать неприятные слухи. Не стоит реагировать на это: агрессор получит по заслугам. Если воспринимать все слишком близко к сердцу, никаких нервов не хватит.

Рыбы

Энергетика, подпитываемая Венерой, поможет Рыбам стать очень успешными в творческой деятельности и в любви. В делах и в работе им стоит уповать на интуицию и действовать согласно планам. В любви же можно разрывать шаблоны и рисковать. Для продуктивности очень важным компонентом станет правильный режим дня. Астрологи советуют не отклоняться от стандартного распорядка. Не нужно объяснять причины своих поступков посторонним людям. Эксперты также рекомендуют воздержаться от критики в адрес близких.

Усталость на этой неделе станет нормальным делом. Медитация на полное расслабление поможет улучшить сон и лучше отдыхать. Пусть эта неделя принесет только все самое хорошее. Удачи вам.

Источник: dailyhoro.ru