Что делать после смерти человека в доме, если он в нем умер

Когда в доме умирает родной или близкий человек - это всегда большая трагедия для всех, кто с ним жил. Волна страха и непонимания накрывает всех с головой, а к этому примешивается невероятная скорбь от утраты. Мысли в голове путаются - все мысли об одном: "Как же так?".
Самые простые и, казалось бы, повседневные вещи и вопросы становятся трудными и неразрешимыми - что дальше делать? Как себя вести, что можно, а что нельзя?
Понятное дело, все теряются, потому что далеко не каждый день с нами случается такое горе. И все же, бытовые хлопоты никуда не деваются, и после смерти человека в доме есть определённые вещи, которые нужно делать с учетом того, что в доме произошла смерть.
Можно ли убираться после смерти близкого?
Многие считают, что после смерти человека в доме остается его энергетический след. Поэтому говорят, что нужно провести полную уборку в доме: вымыть полы, протереть мебель, вытереть пыль. Знатоки рекомендуют в воду, которая используется для уборки помещения, добавить 2-3 ст.л. соли. Солевой раствор очищает энергетику дома. Протирают мебель не только сверху, а везде - дверцы, ножки, поверхности. Все, что можно протереть.
Влажную уборку и мытье полов желательно производить в перчатках. Перед мытьем пола, его выметают перекрестными движениями от порога к середине дома. Эта примета говорит, что так делают для того, чтобы душа не возвращалась в этот дом - у нее свой путь.
Табуретки, которые использовались для похорон, нужно вынести из дома на некоторое время и перевернуть их вверх ножками, так они должны постоять некоторое время вне помещения.
Постельное белье, на котором лежал умерший, собирают и выбрасывают. Что делать с матрасом и подушками. если человек умер на них, зависит от обстоятельств смерти. Если человек долго болел, был лежачим или парализованным вовсе, то, наверное, лучше выбросить все предметы постели - матрас и подушки обновить, одеяло тоже лучше заменить - смотрите по ситуации. Кровать можно оставлять.
Нужно ли делать ремонт?
Это тоже зависит от обстоятельств смерти человека. Тут никаких указаний церкви или примет не существует - руководствуйтесь здравым смыслом - нужно ли вам это из-за факта смерти кого-то в квартире, или просто вы давно не делали ремонт из-за лежачего больного. Тут решать вам и опасаться нечего.
Что делать с вещами покойного?
Церковь говорит, что вещи умершего, которые еще могут кому-то послужить, можно раздать нуждающимся. Кто-то считает, что их нельзя отдавать до 40 дней со дня смерти, а кто-то говорит, что не нужно ничего так долго хранить и лучше от них избавиться. Согласно мнению священников - вы вольны поступать так, как считаете нужным, и не нужно верить суевериям. Душе умершего сейчас нужна ваша молитва, а не личные вещи. Кто-то оставляет что-то себе на память и не может расстаться, кто-то отдает все сразу, чтобы эти вещи не тревожили нашу память напоминанием об умершем. Кому как проще.
Личные предметы гигиены, такие как бритвы, расчески, мочалка, зубные щетки - все, конечно же следует выбросить.
Нужно ли завешивать зеркала?
Традиция завешивать в доме все зеркала имеет под собой несколько причин, все они кроются в суевериях.
Во первых многие верят, что существует зазеркалье, куда может проходить душа человека. До 40 дней душа умершего все еще ходит по Земле, посещая родные и любимые места, и если она войдет в зеркало, то может заблудиться в зазеркалье и остаться там навсегда.
Вторую приметы объясняют старожилы - зеркала завешивали для того, чтобы в них крест священника, посещавшего умершего для отпевания, не отражался в обратной проекции.
Третья, более приземленная примета гласит, что покуда в семье траур им попросту не до зеркал и любований собою. Чтобы зеркала не отвлекали от молитв - их завешивали.
Церковь все эти суеверия отвергает и не признает, поэтому решать вам - нужно ли вам это. Если так спокойнее вам - завешивайте.
Самое главное помните - умершему нужны ваши усердные молитвы и добрые дела во имя его. не забывайте иногда ходить в храм, молиться ставить свечи и подавать записки за упокой, раздавайте милостыню, помогайте нуждающимся. Больше душе, которая покинула вас, ничего не нужно.
Постарайтесь как можно быстрее принят факт потери человека и поймите - плачем мы о себе. Это нам больно и грустно, это мы не представляем себе жизни без этого человека. Это, в какой-то мере эгоизм. Этому человеку уже не больно и он не страдает. А душа устремилась дальше. Нужно принять этот факт и как можно быстрее перестать оплакивать человека - не терзайте его душу. Ведь они нас видят и им плохо, когда мы плачем.
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