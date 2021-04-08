Риск третьей волны коронавируса в России оценила Попова
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Риск третьей волны коронавируса в России оценила Попова

11:11:264/8/2021Фото: kremlin.ru
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По словам главы Роспотребнадзора, к осени в России возможен подъем заболеваемости коронавируса, поэтому необходимо всем поставить прививку. 

женщина
Попова отметила, что коронавирусная инфекция носит, скорее, сезонный характер

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что нужно сделать россиянам, чтобы избежать третьей волны коронавируса в стране.

"Это маски, чистые руки, чистое лицо, чистые гаджеты и максимально сторониться всех мест массового скопления", - отметила Попова в интервью "КП".

Вместе с тем она против разделения пандемии на волны, скорее, на сезоны:

"Сравнивать трудно, он первый раз попал в человеческую популяцию, но к лету он ушел. Осенью пришло его время, и он начал гулять по всему миру. В России он начал гулять в октябре. На пике был в ноябре-декабре".

По словам Поповой, к осени в России возможен подъем заболеваемости коронавируса, поэтому необходимо всем поставить прививку.

Массовая вакцинация от COVID-19 началась в России 18 января. На 8 апреля в Новосибирской области привито уже 125 000 человек. Число пунктов растет по мере поступления в регион новых партий вакцины.

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