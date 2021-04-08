Риск третьей волны коронавируса в России оценила Попова

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что нужно сделать россиянам, чтобы избежать третьей волны коронавируса в стране.
"Это маски, чистые руки, чистое лицо, чистые гаджеты и максимально сторониться всех мест массового скопления", - отметила Попова в интервью "КП".
Вместе с тем она против разделения пандемии на волны, скорее, на сезоны:
"Сравнивать трудно, он первый раз попал в человеческую популяцию, но к лету он ушел. Осенью пришло его время, и он начал гулять по всему миру. В России он начал гулять в октябре. На пике был в ноябре-декабре".
По словам Поповой, к осени в России возможен подъем заболеваемости коронавируса, поэтому необходимо всем поставить прививку.
Массовая вакцинация от COVID-19 началась в России 18 января. На 8 апреля в Новосибирской области привито уже 125 000 человек. Число пунктов растет по мере поступления в регион новых партий вакцины.
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