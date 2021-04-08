Машины стоят уже в 4 ряда перед мэрией Бердска: разве там парковка?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
08.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Машины стоят уже в 4 ряда перед мэрией Бердска: разве там парковка?

11:22:304/8/2021
0

Водители подъезжают к парковочным местам как им удобно и получается что по площади Горького одновременно передвигаются дети на самокатах, роликах, велосипедах, мамы с колясками и машины!

мэрия Бердска
Уже много лет авто паркуются около мэрии Бердска

Очень беспокоит разрастающаяся парковка для автомобилей на площади Горького перед администрацией. Машины стоят уже в 4 ряда. Сегодня гуляли там с детьми. Дети соблюдают правила и не заходят за дорожную разметку, чего не скажешь о тех кто подъезжает к администрации на машинах. Ограничитель скорости стоит 40км/ч. Серьезно? Кто это придумал? Водители подъезжают к парковочным местам как им удобно и получается что по площади Горького одновременно передвигаются дети на самокатах, роликах, велосипедах, мамы с колясками и машины! Подскажите, пожалуйста, куда обратиться? Явно не в администрацию. Они там спокойно все это наблюдают каждый день из окон своих кабинетов.

___________________________________________________________________________________________________________ Дорогие читатели, если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
площадь горькогопарковка около мэрии
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Подскажите, пожалуйста, куда обратиться?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Кремль: Москва никому не угрожает и не хочет довести "до ручки" отношения с США
    11:24:39 4/8/2021
    Кремль: Москва никому не угрожает и не хочет довести "до ручки" отношения с США
    Что делать после смерти человека в доме, если он в нем умер
    11:20:57 4/8/2021
    Что делать после смерти человека в доме, если он в нем умер
    Риск третьей волны коронавируса в России оценила Попова
    11:11:26 4/8/2021
    Риск третьей волны коронавируса в России оценила Попова
    Голосующих против снижения пенсионного возраста депутатов назвать поименно требуют в Госдуме
    10:56:45 4/8/2021
    Голосующих против снижения пенсионного возраста депутатов назвать поименно требуют в Госдуме
    БердскСтранную чистку тротуара заметили в центре Бердска: щетками по лужам и грязи. Смотрите видео
    10:22:37 4/8/2021
    Странную чистку тротуара заметили в центре Бердска: щетками по лужам и грязи. Смотрите видео
    Пикировка помидоров с 8 по 20 апреля по лунному календарю 2021
    10:20:26 4/8/2021
    Пикировка помидоров с 8 по 20 апреля по лунному календарю 2021
    Пенсионера выбросило из «Жигулей»: Появилось видео смертельного ДТП в Новосибирске
    10:00:42 4/8/2021
    Пенсионера выбросило из «Жигулей»: Появилось видео смертельного ДТП в Новосибирске
    9-летний мальчик подорвался на гранате Ф-1: Нашел в игрушках у деда
    9:36:47 4/8/2021
    9-летний мальчик подорвался на гранате Ф-1: Нашел в игрушках у деда
    Лунный календарь посадки и пикировки огурцов, томатов и перца 2021 года: что посадить с 9 по 20 апреля
    9:20:42 4/8/2021
    Лунный календарь посадки и пикировки огурцов, томатов и перца 2021 года: что посадить с 9 по 20 апреля
    Бизнес-партер застрелил председателя ЖСК «Залесский»: Суд огласил приговор убийце
    9:02:46 4/8/2021
    Бизнес-партер застрелил председателя ЖСК «Залесский»: Суд огласил приговор убийце