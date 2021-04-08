Машины стоят уже в 4 ряда перед мэрией Бердска: разве там парковка?

Очень беспокоит разрастающаяся парковка для автомобилей на площади Горького перед администрацией. Машины стоят уже в 4 ряда. Сегодня гуляли там с детьми. Дети соблюдают правила и не заходят за дорожную разметку, чего не скажешь о тех кто подъезжает к администрации на машинах. Ограничитель скорости стоит 40км/ч. Серьезно? Кто это придумал? Водители подъезжают к парковочным местам как им удобно и получается что по площади Горького одновременно передвигаются дети на самокатах, роликах, велосипедах, мамы с колясками и машины! Подскажите, пожалуйста, куда обратиться? Явно не в администрацию. Они там спокойно все это наблюдают каждый день из окон своих кабинетов.
___________________________________________________________________________________________________________ Дорогие читатели, если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!
Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.
Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.
Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.