Брошенный Раздольный: С разбитыми стеклами и вырванными с петель дверями стоят забытые дома в Бердске
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Брошенный Раздольный: С разбитыми стеклами и вырванными с петель дверями стоят забытые дома в Бердске

4:21:054/9/2021,Алина БуроваФото: Алины Буровой
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Территорию участка продолжают разворовывать. Она не огорождена забором. Во многих домах стены разрисованы детьми. Бердчанам обещали город-сад, но этого так и не произошло.

Окна в разбиты. Дверь повреждена полностью в одном из домов
Сюжет: Заброшенные места Бердска
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Разграбленными и с разбитыми стеклами стоят заброшенные дома в микрорайоне Раздольном Бердска.

Напомним, что переселение в микрорайон "Раздольный" началось в 2012 году. Предполагалось, что перспективный проект будет представлять собой город-сад, но этого не произошло. Компания застройщика «Центр Строительной Комплектации» стала банкротом, в результате чего 6 трехэтажных двухподъездных домов были возведены, а одноэтажные дома так и не достроили. Опустошенные дома были обворованы. Застройщик Раздольного задолжал организации ООО «ИПФ-инвест» более 11 млн рублей. Список кредиторов пополнялся. У комбинированного «Раздольный»  сумма требований - 50 млн рублей.

По данным сайта business-platform.ru, кредиторская задолженность застройщика: 886 млн рублей. Также указано, что собственник-должник реализовывал данный проект за 900 млн рублей.

Но что же происходит с заброшенными одноэтажными домами в Раздольном сейчас? Об этом выяснил "Курьер. Среда. Бердск" 7 апреля.

Дорога вблизи "одноэтажек" заасфальтирована. Вдоль нее около 6 домов. Вокруг ни души. Путь к домикам в снегу и грязи.

Порядка 6 недостроенных домов стоят вдоль дороги в Раздольном

В трансформаторе вырваны провода. На территории находятся предупреждающие знаки "Осторожно газопровод".

Провода в трансформаторе вырвали
Предупреждающие знаки на участке

Двери и окна присутствуют не во всех домах. Большинство окон разбиты, а двери сорваны с петель.

В этом доме окна и двери отсутствуют
Дверь ломали со страшной силой

Внутри дома стены разрисованы детьми. Примечательно, что они заштукатурены и первичная отделка произведена. На полу разбросаны вещи. Стоит диван. Можно предположить, что здесь когда-то ночевали бомжи.

Стены в заброшенных домах разрисовали дети
В одной из" заброшек" поставили "удобства"

В помещение поместили и некоторую мебель. Вполне возможно, что будущие жильцы намеревались переезжать.

Дети посещают "заброшки" и разрисовывают стены
Штукатурка стен произведена

Также на территории присутствует фундамент под другие дома.

На участке заложен фундамент под дома. Их даже не начинали строить

Кроме того, на территории заброшенных домов был обнаружен колодец. Его от детей не огородили.

Колодец не огорожден

Отметим, что и вся территория, где находятся недостроенные дома никак не огорожена от посторонних. Возможно, именно поэтому воровство и вандализм здесь процветает. Известно, что ранее мэр Бердска Евгений Шестернин намеревался огородить территорию.

Вдали виднеются одноэтажные дома Раздольного
Трехэтажные помещения расположены в другой стороне неподалеку. Они заселены людьми

Вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров подтвердил "Курьер. Среда. Бердск", что ООО" Центр Строительной комплектации" прошел процедуру банкротства. В настоящее время у микрорайона Раздольного хозяевами являются кто-то из кредиторов, обанкротившегося застройщика.

- Там нет заброшенных домов. Есть участки, которые представляют собой котлованы для строительства. Их, по-тихонечку, сейчас собираются достраивать. Достраивать будут и трехэтажки, и усадьбы. Хозяином является юридическое лицо,- заявил Владимир Захаров сегодня, 9 апреля.

Владимир Захаров затруднился назвать имя фирмы, которая собирается достраивать "Раздольный". Ответ обещал предоставить письменно. Редакцией направлен запрос в администрацию Бердска. Ответ опубликуем в ближайшее время.

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