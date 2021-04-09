Анонс 437 тиража "Жилищной лотереи": 11 апреля 2021 года в розыгрыше 700 млн руб. и 10 загородных домов
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Анонс 437 тиража "Жилищной лотереи": 11 апреля 2021 года в розыгрыше 700 млн руб. и 10 загородных домов

6:20:194/9/2021Фото: pixabay
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Не разыгранными останутся три шара — выигрышей будет больше. Вперёд, к мечте!

шары, лотерея
Поборитесь за суперприз 700 миллионов рублей, 10 загородных домов и множество денежных призов

Свой большой загородный дом — мечта очень многих людей. Как было бы здорово собраться вместе с родными и близкими на своём участке! И в ближайшем тираже «Жилищной лотереи» у вас есть шанс осуществить такую мечту: поборитесь за суперприз 700 миллионов рублей, 10 загородных домов и множество денежных призов. Останется три шара — выигрышей будет больше. Вперёд, к мечте!

Суперприз - 700 миллионов рублей.

Билеты продаются на сайте stoloto.ru, а также в лотерейных киосках, салонах связи и отделениях Почты России до 17:00 мск субботы, 10 апреля.

Трансляцию розыгрыша смотрите в воскресенье, 11 апреля, в программе «У нас выигрывают!» на телеканале НТВ. Начало в 08:20. Время в вашем регионе может отличаться от указанного. Следите за ТВ-программой.

Денежный эквивалент загородного дома — 600 000 ₽

Источник: stoloto.ru

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