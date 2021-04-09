10 апреля - Великая Родительская суббота 2021: как поминать близких, категорические запреты и вековые традиции

10 апреля наступает последняя родительская суббота Великого Поста. О том, как правильно поминать близких, какие есть запреты и что нужно сделать обязательно - в нашем материале.
Родительская суббота в православной традиции - это день, в который принято поминать усопших, прежде всего, близких и молиться за упокоение их душ. Такими днями являются пять родительских суббот, и последняя из них выпадает в этом году на 10 апреля. Существует две версии, которые объясняют, почему эти субботы называются родительскими. Согласно первой, люди поминают, в первую очередь, родителей, согласно второй - всех покойных называют “родителями”, потому что они уже отошли к отцам.
Кроме покойных близких в родительскую субботу верующие вспоминают преподобного Иоанна Лествичника, объясняющего христианам вопросы духовного восхождения. В этот день православные ходят в храмы, ставят свечи за усопших, молятся за них, а также просят отпустить их грехи. В родительскую субботу посещать кладбище необязательно, однако многие верующие ездят к могилам близких, убирают их, оставляют живые цветы и угощения. Дома можно помянуть родных в кругу семьи за молитвой.
В родительскую субботу запрещается ссориться с родственниками, потому что этот день, наоборот, призван сплотить семью в воспоминаниях и молитве о близких. Также нельзя оскорблять и ругать почивших - они могут разгневаться. Нельзя поминать близких спиртными напитками, их не стоит приносить на кладбище и оставлять на могилках. Не следует устраивать пышные застолья, в этот день можно употреблять только постные блюда.
Молитва в родительскую субботу
Прошу, прости его за все деяния грешные, что совершал он, ибо каемся мы и за душу его в молитвах просим Тебя, Боже, о милости Твоей. Подари ему избавление от страданий и мучений, даруй ему жизнь лучшую. Не отпускай его от себя, пусть душа его навек будет рядом с Тобой.