10 апреля - Великая Родительская суббота 2021: как поминать близких, категорические запреты и вековые традиции
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10 апреля - Великая Родительская суббота 2021: как поминать близких, категорические запреты и вековые традиции

3:19:124/9/2021Фото: pixabay.com
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В родительскую субботу запрещается ссориться с родственниками, потому что этот день, наоборот, призван сплотить семью в воспоминаниях и молитве о близких.

Родительская суббота в православной традиции - это день, в который принято поминать усопших
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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10 апреля наступает последняя родительская суббота Великого Поста. О том, как правильно поминать близких, какие есть запреты и что нужно сделать обязательно - в нашем материале. 

Родительская суббота в православной традиции - это день, в который принято поминать усопших, прежде всего, близких и молиться за упокоение их душ. Такими днями являются пять родительских суббот, и последняя из них выпадает в этом году на 10 апреля. Существует две версии, которые объясняют, почему эти субботы называются родительскими. Согласно первой, люди поминают, в первую очередь, родителей, согласно второй - всех покойных называют “родителями”, потому что они уже отошли к отцам.

Кроме покойных близких в родительскую субботу верующие вспоминают преподобного Иоанна Лествичника, объясняющего христианам вопросы духовного восхождения. В этот день православные ходят в храмы, ставят свечи за усопших, молятся за них, а также просят отпустить их грехи. В родительскую субботу посещать кладбище необязательно, однако многие верующие ездят к могилам близких, убирают их, оставляют живые цветы и угощения. Дома можно помянуть родных в кругу семьи за молитвой. 

В родительскую субботу запрещается ссориться с родственниками, потому что этот день, наоборот, призван сплотить семью в воспоминаниях и молитве о близких. Также нельзя оскорблять и ругать почивших - они могут разгневаться. Нельзя поминать близких спиртными напитками, их не стоит приносить на кладбище и оставлять на могилках. Не следует устраивать пышные застолья, в этот день можно употреблять только постные блюда. 

Молитва в родительскую субботу

Прошу, прости его за все деяния грешные, что совершал он, ибо каемся мы и за душу его в молитвах просим Тебя, Боже, о милости Твоей. Подари ему избавление от страданий и мучений, даруй ему жизнь лучшую. Не отпускай его от себя, пусть душа его навек будет рядом с Тобой.

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традицииродительская субботапоминовение10 апреля - Родительская суббота
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