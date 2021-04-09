За что посадили Навального? 

2 февраля 2021 года Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному условный по делу “Ив Роше” на реальный. Политику придется отсидеть в тюрьме общего режима течение 2 лет и 8 месяцев.
17 января 2021 года Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии после лечения последствий от предполагаемого отравления “Новичком”. По прибытии его сразу же арестовали в серой зоне московского аэропорта Шереметьево и посадили под стражу на 30 суток за нарушение испытательного срока по делу “Ив Роше”. По нему политик должен был отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции дважды в месяц, однако он, по причине своего лечения, не сделал этого 7 раз, всего у него насчитали более 50 нарушений. До этого ФСИН трижды подавала ходатайство о замене условного срока на реальный, но суд отклонял требование.
Дело “Ив Роше” против Навального и его брата Олега завели в 2012 году по заявлению генерального директора “Ив Роше Восток” Бруно Лепру. В рамках него, братья обвинялись в мошенничестве на сумму более 26 миллионов рублей. По версии следствия, они навязали “Ив Роше” и Многопрофильной процессинговой компании свою фирму, которая по завышенным ценам оказывала логистические услуги. В 2014 году суд приговорил Олега Навального к 3,5 годам колонии общего режима, а Алексея Навального к такому же сроку, но условно с испытательным сроком в 5 лет.
Европейский суд по правам человека в 2017 году признал, что в ходе процесса были нарушены право на справедливое судебное разбирательство и отметил, что наказание было не в рамках закона. Тогда же суд обязал Россию выплатить Навальным компенсацию. Россия выполнила это требование и пересмотрела дело “Ив Роше”, но приговор остался в силе.
В связи с задержанием Навального 23 и 31 января 2021 года во многих городах России прошли несогласованные протестные акции с требованием отпустить политика. По некоторым данным, на протесты вышли до 250 тысяч человек, из них "ОВД-Инфо” насчитал около 9 тысяч задержанных. После акции в отношении некоторых участников завели уголовные дела по статье о применении насилия к представителю власти.
В конце февраля Навального этапировали из СИЗО “Матросская тишина” в СИЗО № 3 “Кольчугино” во Владимире, а позже его перевезли в исправительную колонию ИК-2 в Покрове. В марте 2021 года адвокат политика сообщил об ухудшении его здоровья - Навальный жаловался на сильные боли в спине, что у него отнимается нога и просил предоставить ему независимого врача. Однако требование не было выполнено и политический деятель объявил голодовку 31 марта. По его словам, в колонии к нему применяли пытку бессонницей, он также потерял более 13 килограммов веса. Позже Алексей Навальный сообщил, что его состояние ухудшилось, появилась высокая температура, и его положили в тюремную больницу.