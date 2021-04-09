Какой будет погода в пятницу, 9 апреля, в Бердске
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Какой будет погода в пятницу, 9 апреля, в Бердске

6:00:234/9/2021Фото: pixabay
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Температура воздуха ночью -2, -7 °С, днем +4, +9 °С.

Желаем вам удачной пятницы и весеннего настроения

Метеорологическая обстановка: переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами туманы. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный 3-8 м/с, днём местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью -2, -7 °С, днем +4, +9 °С.

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